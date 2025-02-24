Нова Зеландія оголосила про посилення антиросійських санкцій

Нова Зеландія оголосила про нові санкції проти Росії та підтримку відновлення України.

Про це повідомляє Stuff, передає Укрінформ.

«Міністр закордонних справ Вінстон Пітерс оголосив про посилення санкцій проти російських компаній і підтримку відновлення та реконструкції України», - пише видання.

Оголошення Пітерса сталося, коли світ відзначає річницю з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, що невипадково.

«Незаконне вторгнення Росії принесло три роки спустошення населенню, навколишньому середовищу та інфраструктурі України», - сказав Пітерс, коментуючи рішення про нові санкції.

Очікується, що вони стосуватимуться 52 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з військово-промисловим комплексом Росії, «його енергетичним сектором, підтримкою Північною Кореєю військових зусиль Росії та примусовим переселенням або перевихованням українських дітей».

Пітерс також оголосив про подальший внесок у розмірі 3 мільйонів доларів до Фонду URTF (Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund), що допомагає Україні і яким керує Світовий банк.

«Фонд підтримує уряд України в підтримці послуг, проведенні заходів з надання допомоги, а також у плануванні та реалізації відновлення, реконструкції та реформ», - сказав Пітерс.