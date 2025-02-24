Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нова Зеландія оголосила про посилення антиросійських санкцій

 

Нова Зеландія оголосила про нові санкції проти Росії та підтримку відновлення України.

Про це повідомляє Stuff, передає Укрінформ.

«Міністр закордонних справ Вінстон Пітерс оголосив про посилення санкцій проти російських компаній і підтримку відновлення та реконструкції України», - пише видання.

Оголошення Пітерса сталося, коли світ відзначає річницю з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, що невипадково.

«Незаконне вторгнення Росії принесло три роки спустошення населенню, навколишньому середовищу та інфраструктурі України», - сказав Пітерс, коментуючи рішення про нові санкції.

Очікується, що вони стосуватимуться 52 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з військово-промисловим комплексом Росії, «його енергетичним сектором, підтримкою Північною Кореєю військових зусиль Росії та примусовим переселенням або перевихованням українських дітей».

Пітерс також оголосив про подальший внесок у розмірі 3 мільйонів доларів до Фонду URTF (Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund), що допомагає Україні і яким керує Світовий банк.

«Фонд підтримує уряд України в підтримці послуг, проведенні заходів з надання допомоги, а також у плануванні та реалізації відновлення, реконструкції та реформ», - сказав Пітерс.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5919
  0,1397
 0,33
EUR
 1
 43,5093
  0,0418
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2750  0,01 0,02 41,9288  0,00 0,01
EUR 43,3375  0,02 0,05 44,0971  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0000  0,55 1,32 41,0000  0,59 1,42
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес