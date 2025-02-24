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Нова Зеландія оголосила про посилення антиросійських санкцій
09:53 24.02.2025 |
Нова Зеландія оголосила про нові санкції проти Росії та підтримку відновлення України.
Про це повідомляє Stuff, передає Укрінформ.
«Міністр закордонних справ Вінстон Пітерс оголосив про посилення санкцій проти російських компаній і підтримку відновлення та реконструкції України», - пише видання.
Оголошення Пітерса сталося, коли світ відзначає річницю з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, що невипадково.
«Незаконне вторгнення Росії принесло три роки спустошення населенню, навколишньому середовищу та інфраструктурі України», - сказав Пітерс, коментуючи рішення про нові санкції.
Очікується, що вони стосуватимуться 52 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з військово-промисловим комплексом Росії, «його енергетичним сектором, підтримкою Північною Кореєю військових зусиль Росії та примусовим переселенням або перевихованням українських дітей».
Пітерс також оголосив про подальший внесок у розмірі 3 мільйонів доларів до Фонду URTF (Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund), що допомагає Україні і яким керує Світовий банк.
«Фонд підтримує уряд України в підтримці послуг, проведенні заходів з надання допомоги, а також у плануванні та реалізації відновлення, реконструкції та реформ», - сказав Пітерс.
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