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Австралія оголосила найбільший за три роки пакет санкцій проти Росії
09:48 24.02.2025 |
На знак підтримки України у війні проти російського агресора Австралія 24 лютого оголосила великий пакет санкцій проти осіб і організацій, які пов'язані з РФ.
Про це йдеться на сайті прем'єр-міністра країни Ентоні Албанезе, передає Укрінформ.
«Австралія з першого дня чітко дала зрозуміти, що Росія і ті, хто сприяє її незаконному вторгненню, зіткнуться з наслідками. Сьогодні уряд Австралії запровадив додаткові цільові фінансові санкції та заборони на в'їзд для 70 осіб, а також цільові фінансові санкції для 79 організацій», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це найбільший пакет санкцій Австралії з лютого 2022 року.
Ці нові санкції спрямовані проти осіб, які підтримують незаконні адміністрації Росії на сході України та в Криму, «включаючи так званих міністрів, суддів і прокурорів», а також осіб, відповідальних за сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, і примусову депортацію українських дітей.
Санкції також націлені на фізичних та юридичних осіб, причетних до поглиблення військової співпраці між Росією та Північною Кореєю, включно з розгортанням північнокорейських військ на полі бою.
Під санкції також потрапили об'єкти в оборонному, транспортному та фінансовому секторах Росії, а також ті, «хто поширює дезінформацію з метою підриву підтримки України та урядів у всьому світі».
Зазначається, що у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну Австралія запровадила загалом понад 1 400 санкцій. Австралійський уряд таким чином вжив рішучих заходів, щоб гарантувати, що австралійці ненавмисно не підживлюють російську військову економіку.
«Сьогодні ми ще більше посилили торговельні обмеження проти Росії, заборонивши постачання комерційних безпілотників і компонентів до них, включно з наданням супутніх послуг», - додається у повідомленні.
В уряді нагадали, що Австралія виділила понад 1,5 мільярда доларів, щоб допомогти Україні захистити себе, в тому числі понад 1,3 мільярда доларів на військову підтримку у вигляді життєво необхідного обладнання для поля бою та тренування українських сил.
Австралія вкотре закликала Росію негайно припинити війну і повністю дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним правом, у тому числі щодо захисту цивільного населення та поводження з військовополоненими.
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