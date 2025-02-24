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Зять Орбана хоче купити Raiffeisen у РФ. Банк чутки не спростовує
09:45 24.02.2025 |
Іштван Тіборц, один із найбагатших і водночас найбільш скандальних бізнесменів Угорщини, може стати покупцем російського підрозділу австрійського банку Raiffeisen Bank International (RBI). Сам банк прямо не спростовує ці чутки, однак наголошує, що продаж його російської "дочки" наразі заблокований судовим рішенням. Про це повідомляє видання Der Standard з посиланням на джерела.
За даними джерел, між RBI та Іштваном Тіборцом тривають серйозні переговори. До них залучені не лише представники банку та угорського бізнесмена, а й керівництво Центрального банку Росії та адміністрація президента РФ. Тобто угода відбувається за підтримки російської влади, яка контролює процес продажу активів західних компаній у країні.
Ключовою перепоною залишається заборона на продаж, ухвалена російським судом у вересні. Якщо вона буде скасована, угода може відбутися, але на умовах, що диктуються Москвою. Найближчим часом у Санкт-Петербурзі має відбутися чергове судове засідання у справі RBI та Дерипаски.
Обговорення у Відні та роль угорських банків
Тема можливого продажу AO Raiffeisenbank Тіборцу вже стала предметом обговорення в наглядовій раді RBI у Відні. З огляду на те що Raiffeisen залишається найбільшою західною фінансовою установою, яка продовжує працювати в Росії, угода з угорським бізнесменом викликає суперечки. Крім того, за деякими даними, у фінансуванні угоди може брати участь найбільший угорський банк OTP, який також має присутність у Росії. Однак у банку офіційно заперечують свою причетність до угоди.
Хто такий Іштван Тіборц?
Іштван Тіборц - зять прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. У 2013 році він одружився з дочкою Орбана, Рахель, і з того часу перетворився на одного з найбагатших людей країни. Йому належить онлайн-банк Gránit Bank, група BDPST, що управляє готелями та нерухомістю в різних країнах, а також частка в логістичному гіганті Waberer's.
Тіборца неодноразово звинувачували в корупції. Наприклад, у 2018 році Європейське агентство з боротьби з шахрайством (OLAF) рекомендувало угорській прокуратурі розслідувати його компанію, яка отримувала підозріло вигідні контракти на модернізацію вуличного освітлення в Угорщині за кошти ЄС. Проте слідство було закрите без наслідків.
Реакція банку
RBI офіційно не підтвердив і не спростував переговори з Тіборцом. На запит журналістів банк лише відповів, що через рішення російського суду від 5 вересня 2024 року поки що не може продати свої активи в Росії.
Зі свого боку, Тіборц категорично заперечує зацікавленість у купівлі Raiffeisenbank у Росії. У його компанії BDPST заявили, що не мають бізнесу в РФ та ніколи не розглядали можливість інвестування в цю країну.
Raiffeisen у Росії
Раніше RBI неодноразово заявляв про наміри скоротити бізнес у Росії, однак санкційний тиск змусив банк діяти обережно. Утім, ситуація може змінитися: з приходом Дональда Трампа до влади в США західна політика щодо Росії може послабитися. Це означає, що RBI може отримати більше свободи для ведення бізнесу у РФ, що потенційно може зменшити необхідність продажу банку в Росії, пише видання.
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