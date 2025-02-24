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Спецпосланець Трампа: американські компанії зможуть вести бізнес у РФ, якщо буде мирна угода
08:23 24.02.2025 |
Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що американські фірми можуть вести бізнес у Росії в разі укладення мирної угоди щодо врегулювання війни в Україні.
Заяву представника Трампа наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".
Його слова прозвучали на тлі намагань президента США Дональда Трампа укласти угоду щодо припинення розв'язаної РФ війни проти України.
"Очевидно, що існують очікування, що якщо ми досягнемо мирної угоди, то ви зможете повернути американські компанії і вести там бізнес. І я думаю, що всі вважатимуть, що це буде позитивною, хорошою подією", - сказав Віткофф.
Віткофф також говорив, що американська сторона підійшла "дуже близько" до досягнення мирної домовленості щодо врегулювання розв'язаної РФ війни проти України.
Нещодавно Трамп в інтерв'ю Fox News висловив сумнів, що участь президента України є важливою в переговорах про "мир".
А 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч топпосадовців РФ та США без участі України. На ній сторони домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.
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