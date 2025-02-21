Видання The New York Post звернулося до Трампа: Пане президенте, диктатор - це Путін

Консервативне видання The New York Post, відоме своєю підтримкою республіканської платформи, напряму звернулося до президента США Дональда Трампа з розгорнутою статтею, де вказало десять чітких тверджень про війну Росії проти України.

Публікація вийшла під заголовком: «Пане президенте: Путін - це диктатор, і ось десять істин про російсько-українську війну, які ми ігноруємо на свій страх і ризик», передає Укрінформ.

«Це був бурхливий і дезорієнтуючий тиждень у міжнародній дипломатії - із шаленими наслідками для України, майбутньої позиції Америки у світі, а також спадщини президента Трампа», - зауважується в публікації.

Автор статті, неоконсервативний коментатор Дуглас Мюррей, підкреслює: Трамп абсолютно правий, коли каже, що хоче припинити кровопролиття в Україні.

«Страждання були жахливими, а безвихідь жорстокою. Але в шаленій суміші диких думок цього тижня, які пролунали з Білого дому, є принаймні десять істин, яких має дотримуватися кожен американський виборець», - зазначається в публікації.

Якщо проігнорувати ці істини та не ставитися до них з належною серйозністю, це також матиме величезні наслідки на наступні десятиліття, зауважує автор.

У цьому контексті серед істин називається низка беззаперечних фактів, перший із них: «Володимир Путін почав цю війну, незважаючи на слова Трампа кілька днів тому». Росія бореться за те, щоби завоювати більше земель, продовжує газета. При цьому підкреслюється, що РФ чинить жорстокі воєнні злочини, зокрема, викрадає українських дітей.

Україна ж бореться за свою незалежність, наводить наступні факти видання. Українці - не один народ із росіянами, як про це заявляв Путін. Він також бреше, коли стверджує, що «сучасна Україна повною мірою є продуктом радянської епохи». Українці та росіяни - це дві окремі етнічні групи. Вони розмовляють різними мовами і мають різні історії.

«Путін - диктатор. Путін керував Росією залізною рукою КДБ з моменту приходу до влади в 1999 році. Він безжально придушував незалежні ЗМІ, поклав край вільним і чесним виборам, розгромив громадянське суспільство і вбив своїх політичних опонентів. І не тільки в Росії, а й у всьому світі», - продовжує видання.

Водночас Зеленський не є диктатором. «Політичний аутсайдер, Зеленський виграв президентські вибори 2019 року, які були відносно вільними й чесними. Його рейтинг схвалення становить 57%, а не 4%, як заявив Трамп», - констатує газета. Й незалежно від того, чи переоберуть Зеленського на наступних виборах в Україні, чи ні, Путіна завжди переоберуть у Росії, «бо його вибори - це шахрайство та показове шоу».

«Україна - друг США. Україна хоче бути частиною світового порядку, очолюваного Америкою. Її народ і уряд глибоко проамериканські», - зауважує автор. При цьому він підкреслює, що від початку вторгнення РФ українські чоловіки та жінки воюють з росіянами, щоби захистити своїх близьких і свою країну. Вони також роблять це, бо знають, що у разі невдачі наступними будуть інші країни.

Дональд Трамп має шанс покласти край цій війні, припинити вбивства, можливо, навіть отримати Нобелівську премію миру. Але його не шануватимуть, якщо замість миру буде умиротворення агресора. Втім, вирок історії буде ще суворішим - десятиліття миру й процвітання в Європі та Америці будуть викинуті на користь відродження агресивної Росії.

«Без міцного миру постраждає не лише Україна. Постраждаємо всі ми. І це істина кінцевої інстанції», - підкреслює видання.