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Reuters: РФ може погодитися на використання Україною $300 млрд заморожених активів
23:00 21.02.2025 |
Росія може погодитися на використання $300 млрд суверенних активів, заморожених у Європі, для відновлення України, але наполягатиме на тому, щоб частина цих грошей була витрачена на окуповані території країни. Про це пише Reuters із посиланням на поінформовані джерела.
За інформацією видання, у Москві обговорюють, що Росія може запропонувати використати значну частину заморожених активів для відновлення України в межах можливої мирної угоди.
Одне з джерел повідомило, що РФ може погодити використання на відновлення України до двох третин резервів за умови надання гарантій підзвітності. Решта може бути витрачена на окуповані Росією українські території.
Інше джерело видання зазначило, що РФ погодиться використати ці гроші на відбудову України, але ще занадто рано говорити про можливий розподіл.
Ще одне джерело Reuters, близьке до Кремля, заявило, що Росія все ще вимагатиме скасування заморожування активів у межах поступового послаблення санкцій.
Водночас наразі невідомо, чи обговорювалася ідея використання заморожених активів між російськими та американськими делегаціями на зустрічі у Саудівській Аравії.
Після того, як Росія почала повномасштабну війну проти України, США та інші країни заборонили транзакції з російським Центробанком і Міністерством фінансів, заблокувавши $300-350 млрд суверенних російських активів.
Заблоковані активи - це переважно європейські, американські та британські державні облігації, що зберігаються в європейському депозитарії цінних паперів.
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