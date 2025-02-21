Фінансові новини
- |
- 21.02.25
- |
- 23:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп за перший місяць президентства вже 29 разів зробив те, чого хотів Путін - Politico
17:26 21.02.2025 |
Про це повідомляє Politico, передає Укрінформ.
Видання навело короткий огляд 29 таких випадків за перший місяць повернення Трампа до влади.
1. Розмова з Путіним по телефону. Майже через три роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Трамп вирішив, що настав час відновити прямий контакт між президентом США і Путіним, на якого поширюються санкції США та ЄС, а Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за злочини проти людяності та геноцид. 90-хвилинна розмова відбулася 12 лютого.
2. Хвалив Путіна: «Я хочу подякувати президенту Путіну за його час і зусилля щодо цього дзвінка», - сказав Трамп.
3. Сказав, що «хотів би» знову побачити Росію в G7: «Я б хотів, щоб вони повернулися. Я вважаю, що викинути їх було помилкою», - сказав Трамп журналістам наступного дня після розмови з Путіним.
4. Збереження російського контролю за великою частиною української території: міністр оборони США Піт Гегсет назвав «нереалістичною» мету України повернути всі території, які Росія окупувала з 2014 року.
5. Заявив, що росіяни мають «усі карти» в мирних переговорах, «оскільки вони захопили багато території».
6. Згода з вимогою Путіна щодо відсутності місій НАТО в Україні: Гегсет сказав, що будь-які війська з країн НАТО, які служать в Україні, не підпадають під Статтю 5 Альянсу, у якій сказано, що напад на одного члена НАТО є нападом на всіх.
7. Виключив введення військ США в Україну.
8. Сказав, що Європа, яка з 1945 року покладається на американський захист, має «подбати про себе».
9. Проведення беззастережних переговорів з Росією в Саудівській Аравії.
10. Незалучення представників України до цих переговорів.
11. Відмова допустити на переговори представників Європи.
12. Заявив, що Президент України Володимир Зеленський «розпочав цю війну».
13. Нібито назвав Зеленського «некомпетентним». (Згодом у ЦПД РНБО спростували, що Трамп начебто заявив про «некомпетентність» Володимира Зеленського: насправді його висловлювання стосувалося експрезидента США Джо Байдена - ред.)
14. Майже зовсім не критикував Путіна.
15. Сказав, що Путіну можна «довіряти і він прагне миру».
16. Закликав провести вибори в Україні.
17. Скоротив фінансування міжнародних спостерігачів й кіберагентств.
18. Назвав Зеленського «диктатором».
19. Підготовка інвестиційних угод із Росією: обговорювалися спільні проєкти в Арктиці.
20. Припинення фінансування демократичних неурядових організацій: Кремль давно скаржиться, що неурядові організації, які фінансуються США, є «фронтом розвідки», що розпалюють «кольорові революції» в колишніх радянських республіках.
21. Розпочав боротьбу з вокізмом (соціально-політична ідеологія, яка акцентує увагу на боротьбі з несправедливістю, дискримінацією та нерівністю в різних аспектах суспільного життя).
22. Крикував Європу через міграційну політику.
23. Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтримав перемогу ультраправого проросійського кандидата Келіна Джорджеску в Румунії, яку скасував Конституційний суд.
24. Венс критикував владу Німеччину через її позицію відсторонення від ультраправих.
25. Підтримка ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» на виборах у ФРН.
26. Ілон Маск підтримує партію правих популістів Reform UK у Великій Британії.
27. США виступили проти формулювання «російська агресія» в проєкті заяви G7 щодо України.
28. Перемога Трампа на президентських виборах у США: Кремль, безумовно, задоволений тим, що Трамп переміг Камалу Гарріс.
29. Трамп натякнув, що був би не проти зміни Конституції США, щоб він міг залишитися на посаді на третій термін. Путін уже зробив це в Росії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Радник Трампа заявив, що Зеленський підпише угоду про надра найближчим часом
ТОП-НОВИНИ
|Келлог назвав «обширними та позитивними» обговорення з Зеленським
|Reuters: Україна має намір імпортувати до 800 млн кубометрів газу з Європи через атаки РФ
|Віцепрезидент США: Нові поставки зброї не допоможуть Україні
|Спікер Палати представників: немає апетиту для нового проєкту про допомогу Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Reuters: РФ може погодитися на використання Україною $300 млрд заморожених активів
|Радник Трампа заявив, що Зеленський підпише угоду про надра найближчим часом
|ЗМІ: посадовці України і США всю ніч вели переговори щодо угоди про надра
|Трамп за перший місяць президентства вже 29 разів зробив те, чого хотів Путін - Politico
|Японія підготувала план залучення Маска до порятунку Nissan
|Військовим дозволили за держкошти заправляти та ремонтувати гуманітарні авто
Бізнес
|X Маска почала блокувати посилання на Signal, який використовують держслужбовці США для зв'язку з журналістами
|Google виявила нову фішингову схему росіян, які атакували українських військових у Signal
|Ілон Маск подвоїв ціну передплати X Premium+ через «пару годин» після анонсу Grok 3
|DeepSeek надсилав дані користувачів із Південної Кореї китайській компанії ByteDance
|FT: Honda готова відновити переговори про поглинання Nissan, але є умова
|Акції Intel зросли найсильніше з 2023 року на новині щодо розділення компанії
|Європа ризикує стати «складальним цехом» для китайських виробників акумуляторів