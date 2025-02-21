Японія підготувала план залучення Маска до порятунку Nissan

Група японських високопосадовців розробила план залучення інвестицій від компанії Tesla Ілона Маска в автоконцерн Nissan після провалу переговорів про злиття з Honda. Про це з посиланням на джерела пише Financial Times.

За даними газети, цю ідею підтримали колишній член правління Tesla Хіромічі Мідзуно, прем'єр-міністр Японії в 2020-2021 роках Йосіхіде Суга, його колишній помічник Хірото Ідзумі. Кілька членів ради директорів Nissan знають про цю ініціативу.

Японці вважають, що компанія Маска зацікавлена у придбанні заводів Nissan у США, які збільшили б виробничу базу компанії в Штатах за умови запровадження американських мит на імпорт.

План звернення до Tesla з'явився після того, як Nissan відмовився від пропозиції Honda про злиття вартістю $58 млрд. Японія побоюється, що контроль над третім за величиною автовиробником країни отримає тайванська Foxconn.

План передбачає створення консорціуму інвесторів, найбільшим учасником якого стане Tesla, а Foxconn - міноритарним, щоб запобігти можливому поглинанню Nissan тайванською компанією.

Акції Nissan зросли більш ніж на 12% на новинах щодо плану японських чиновників залучити інвестиції для неї від Tesla, пише Bloomberg. До закриття торгів у Японії 21 лютого зростання сповільнилося до 9,5%, акції Nissan коштували 458,8 єни ($3).

Водночас експерти скептично поставилися до ідеї співпраці Nissan із Tesla, зазначає агентство. Сама Tesla теж має проблеми: попит на електромобілі сповільнюється, компанія зафіксувала перше за десятиліття падіння річного продажу і скоротила понад 10% працівників.

Tesla, як пише Bloomberg, зазвичай вкладає кошти у високотехнологічні підприємства, які підтримують її амбіції у сфері електромобілів. Тож інвестиції в іншого автовиробника стали б для неї нестандартним кроком.

Крім того, незрозуміло, які саме активи Nissan могли б зацікавити Tesla. Японська компанія має три заводи у США, але раніше вона попереджала про можливе скорочення виробництва електромобілів на одному з них через невизначеність у галузі енергетики і через торгову політику адміністрації Трампа.

Важко уявити будь-які переваги для Tesla від придбання Nissan, вважає голова інвестиційного відділу Rakuten Investment Management Ясухіко Хіракава. На його думку, компанії Ілона Маска не потрібні застарілі активи, такі як конвеєрні лінії збирання та двигуни внутрішнього згоряння.

Маск відреагував на повідомлення у своїй соціальній мережі X, заявивши, що "виробнича лінія Cybercab не схожа ні на що інше в автомобільній промисловості".

Хіромічі Мізуно, колишній член ради директорів Tesla, заперечив свою участь у залученні інвестицій Nissan. Він висловив сумніви, що Tesla виявить якийсь інтерес до заводів японського виробника.