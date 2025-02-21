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Військовим дозволили за держкошти заправляти та ремонтувати гуманітарні авто
16:15 21.02.2025 |
Кабінет міністрів запровадив правові механізми списання використаних паливно-мастильних матеріалів та запчастин для ремонту чи відновлення транспортних засобів, отриманих військовослужбовцями як гуманітарна допомога.
Про це повідомляє Міноборони.
Тепер військові офіційно можуть використовувати державні ресурси (паливо, мастила, запчастини) для ремонту та обслуговування автомобілів, які отримали як гуманітарну допомогу
Уряд запровадив новий механізм: транспорт, що перебуває на тимчасовому державному обліку та використовується для оборонних завдань, можна офіційно обслуговувати за рахунок військових ресурсів.
Нагадаємо:
Міністерство оборони облаштовує спеціалізовану лінію для вторинного перероблення відпрацьованої гуми, в першу чергу з військової колісної техніки. З неї виготовлятимуть продукцію для ремонтних підрозділів Збройних сил.
Міністерство оборони опрацьовує можливість створення в Україні випробувального полігону для тестування нових технологій, які використовуються в процесах розмінування, зокрема із залученням штучного інтелекту.
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