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АНАЛІТИКА

В офіційному криптогаманці Трампа близько 800 імітаційних і спам-монет

 

Financial Times зробив детальний аналіз офіційного криптогаманця американського президента Дональда Трампа.

Аналіз виявив, що за три тижні після того, як президент США оголосив про запуск власної криптовалюти $TRUMP, в офіційний гаманець Трампа було покладено 736 різних мемкоїнів.

Скидати нові монети в чужий гаманець без дозволу дозволяє блокчейн Solana. Саме він лежить в основі мемкоїнів Трампа.

Створити мемкоїн в Solana може будь-хто. Навички програмування для цього непотрібні. Все зроблять онлайн-генератори. Вартість випуску власної монети - 0,1 Solana (в межах $20-$25).

Серед закинутих в Trump Coin монет більшість названі на честь самого Дональда Трампа або членів його родини. Серед них - "OFFICIAL TRUMP" і "OFFICIAL MELANIA". Однак всі ці монети жодним чином не стосуються президента США і його дружини Меланії Трамп.

Офіційний мемкоїн $MELANIA теперішня перша леді США випустила 19 січня.

Монети з іменами дітей Трампа також є в офіційному Trump Coin попри те, що офіційно такі криптовалюти не були випущені. 30 монет містять слово "Barron", 26 - "Ivanka", 10 - "Eric".

Шість монет, що були покладені у гаманець Трампа, мають ту саму назву та символ, що й офіційна монета Трампа. Вісім містять "fight" - гасло з офіційної монети.

Також є монети, що містять "Trump King", "Trump Kicks Biden", "OFFICIAL HITLER" і "POO COIN".

35 монет у Trump Coin "грають" на імені союзника американського президента Ілона Маска. Вони містять у своїй назві слова "Elon" або "Musk".

Перша імітаційна монета в гаманці Трампа з'явилась уже через 30 хвилин після офіційного запуску $TRUMP. Це з погляду FT підкреслює, наскільки швидко творці цієї монети прагнули отримати вигоду від інтересу Трампа до криптовалюти.

Наявність монет у гаманці публічних осіб, як-от офіційний гаманець Трампа, збільшує видимість токенів. Є ймовірність того, що трейдери можуть сплутати їх з офіційними монетами. І це збільшує вартість монет.

"Для необізнаного інвестора дуже важко відокремити справжні монети від імітаційних", - каже ад'юнкт-професор Columbia Business School Омід Малекан.

Так, запас закинутих у гаманець Дональда Трампа монет, названих на честь молодшого сина президента "OFFICIAL BARRON TRUMP", криптоаналітична платформа Solscan на основі ціни останньої транзакції оцінює приблизно у 6 млрд доларів.

В офіційному криптогаманці Трампа близько 800 імітаційних і спам-монет
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: bitcoin, США
 

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