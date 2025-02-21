У Південній Кореї порушили справу проти президента за перешкоджання арешту

Поліція Південної Кореї офіційно порушила справу проти президента Юн Сок Йоля за звинуваченням у перешкоджанні виконанню ордеру на арешт.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Південнокорейський суд видав ордер на арешт Юна 31 грудня в рамках кримінального розслідування щодо звинувачення відстороненого президента в перевороті через його указ про короткочасне запровадження воєнного стану минулого року. Однак ордер був виконаний лише 15 січня після того, як Юн не підкорився спробі його арешту, а Служба безпеки президента на кілька днів заблокувала доступ слідчих.

Поліція розслідує справу Юна за підозрою в особливому перешкоджанні виконанню службових обов'язків, повідомив речник поліції. Згідно з південнокорейським законодавством, цей злочин карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

Юн заявив, що його короткочасне оголошення воєнного стану 3 грудня не було заколотом, що є одним з двох звинувачень, від яких чинний президент не має імунітету. Адвокати Юна також неодноразово стверджували, що його арешт був політично мотивованим, і що ордер на арешт був недійсним через недоліки у проведенні розслідування.

Імунітет президента Юна від більшості кримінальних звинувачень закінчиться, якщо він буде відсторонений від посади Конституційним судом, який перебуває на завершальній стадії розгляду питання про його імпічмент.

У четвер Конституційний суд заявив, що на наступному слуханні у справі Юна суд заслухає остаточні заяви Юна і парламенту щодо його відсторонення від посади або відновлення його президентських повноважень.

Аналітики прогнозують, що рішення може бути винесене у березні.