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У Південній Кореї порушили справу проти президента за перешкоджання арешту
13:59 21.02.2025 |
Поліція Південної Кореї офіційно порушила справу проти президента Юн Сок Йоля за звинуваченням у перешкоджанні виконанню ордеру на арешт.
Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
Південнокорейський суд видав ордер на арешт Юна 31 грудня в рамках кримінального розслідування щодо звинувачення відстороненого президента в перевороті через його указ про короткочасне запровадження воєнного стану минулого року. Однак ордер був виконаний лише 15 січня після того, як Юн не підкорився спробі його арешту, а Служба безпеки президента на кілька днів заблокувала доступ слідчих.
Поліція розслідує справу Юна за підозрою в особливому перешкоджанні виконанню службових обов'язків, повідомив речник поліції. Згідно з південнокорейським законодавством, цей злочин карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
Юн заявив, що його короткочасне оголошення воєнного стану 3 грудня не було заколотом, що є одним з двох звинувачень, від яких чинний президент не має імунітету. Адвокати Юна також неодноразово стверджували, що його арешт був політично мотивованим, і що ордер на арешт був недійсним через недоліки у проведенні розслідування.
Імунітет президента Юна від більшості кримінальних звинувачень закінчиться, якщо він буде відсторонений від посади Конституційним судом, який перебуває на завершальній стадії розгляду питання про його імпічмент.
У четвер Конституційний суд заявив, що на наступному слуханні у справі Юна суд заслухає остаточні заяви Юна і парламенту щодо його відсторонення від посади або відновлення його президентських повноважень.
Аналітики прогнозують, що рішення може бути винесене у березні.
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