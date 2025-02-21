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Росія продовжила заборону на експорт бензину
13:37 21.02.2025 |
Влада РФ вирішила продовжити заборону на експорт автобензину для невиробників із 1 березня терміном на півроку.
Про це йдеться в повідомленні уряду, повідомляє галузеве видання enkorr.
"Віцепрем'єр Олександр Новак підтримав рішення про заборону експорту бензину для компаній, що його не виробляють, на період із 1 березня по 31 серпня поточного року з метою балансування ринку в період підвищеного попиту", - повідомив уряд.
Нафтопереробним заводам і нафтовим компаніям, що ними володіють, експорт палива буде дозволений.
Нагадаємо:
Як повідомляв Reuters, вартість оптових партій автобензинів і дизпалива знизилася на санкт-петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі за період з 10 по 14 лютого на тлі заспокійливих для покупців новин про повернення в роботу великих НПЗ і можливу заборону на експорт бензину, показали дані біржі та трейдерів.
Наприкінці січня уряд рф ухвалив рішення про продовження заборони на експорт автобензину на лютий для всіх, окрім виробників палива.
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