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DOGE Ілона Маска проведе аудит ФРС
12:46 21.02.2025 |
Департамент державної ефективності (DOGE) під керівництвом мільярдера Ілона Маска проведе аудит Федеральної резервної системи (ФРС) США. Про це він заявив у рамках виступу на Конференції консервативних політичних дій (CPAC).
За матеріалами:
incrypted.com
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