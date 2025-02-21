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АНАЛІТИКА

DOGE Ілона Маска проведе аудит ФРС

 

Департамент державної ефективності (DOGE) під керівництвом мільярдера Ілона Маска проведе аудит Федеральної резервної системи (ФРС) США. Про це він заявив у рамках виступу на Конференції консервативних політичних дій (CPAC).

CPAC - це щорічне зібрання консерваторів, переважно прихильників Республіканської партії. Запис виступу Маска на заході опубліковано виданням Fox News на YouTube.

На сцені Маска привітав президент Аргентини Хав'єр Мілей, який вручив йому бензопилу як символ його власної боротьби з бюрократією.

Під час виступу Маск розповів про DOGE, результати роботи агентства і плани. Серед іншого, він натякнув на можливість аудиту ФРС.

«Так, звичайно», - відповів мільярдер на пряме запитання ведучого з цього приводу.

Маск не став вдаватися в подробиці. Однак він також натякнув на можливість розподілу коштів, отриманих у результаті роботи DOGE.

Раніше про це заявив президент Дональд Трамп:

«Ми думаємо про те, щоб повернути близько 20% американським громадянам і направити ще 20% на погашення держборгу».

Маск, зі свого боку, заявив таке:

«Це гроші, які ми відбираємо в тих організацій або проєктів, що за своєю суттю руйнівні для країни та американського бізнесу, і повертаються вам [народу]. Це як трофеї після битви, розумієте?»

DOGE також проведе перевірку сховища золотого запасу США у Форт-Ноксі після відповідного заклику з боку сенатора Ренда Пола. Ідею також підтримав Трамп.

Що за DOGE?

Трамп заснував департамент у середині листопада 2024 року. Спочатку керувати ним було призначено Маска і Вівека Рамасвамі, колишнього кандидата в президенти США. Однак останній незабаром залишив посаду.

Завдання DOGE - аудит федеральних витрат і скорочення фінансування державного апарату. Згідно з офіційним сайтом агентства, йому вже вдалося заощадити бюджету $55 млрд, зокрема шляхом відмови від неефективних програм і проєктів.
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: ФРС
 

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