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У Фінляндії повідомили додаткові деталі пошкодження кабелю біля Готланду
12:31 21.02.2025 |
Фінський оператор Cinia, якому належить пошкоджений кабель зв'язку у Балтійському морі, повідомив, що завдана шкода не критична - кабель залишився у робочому стані.
Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".
Бізнес-директор Cinia Ханну Муйкку підтвердив, що інцидент стався з кабелем, що належить їхній компанії і пролягає між Фінляндією та Німеччиною.
"Виявлено пошкодження, але воно зараз не впливає на передачу даних... Хтось міг зрушити кабель чи зачепити його", - зазначив він, додавши, що конкретні масштаби пошкодження та час, коли це сталося, поки невідомі.
Він не уточнив, як стало відомо про пошкодження з огляду на те, що кабель залишається справним.
Helsingin Sanomat зазначає, що цей же кабель C-Lion1 фігурував і в попередніх інцидентах - у листопаді, коли підозри впали на китайське судно Yi Peng 3, та на Різдво, коли підозрюваний танкер Eagle S затримали одразу ж після подій. Ремонт після того пошкодження закінчили на початку січня.
Нагадаємо, вранці 21 лютого стало відомо про нове пошкодження кабелю зв'язку, що проходить через шведську економічну зону біля острова Готланд, у зв'язку з цим почали розслідування.
В середині січня у НАТО створили нову місію для нагляду за безпекою інфраструктури у Балтійському морі після серії інцидентів з пошкодженням підводної інфраструктури та загроз, які становить "тіньовий флот" танкерів, що перевозять російську нафту.
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