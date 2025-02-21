Росіян попередили про різке здорожчання хлібу

Великі російські виробники хліба та хлібобулочних виробів повідомили ретейлерів про підвищення відпускних цін на 10-12% з 1 березня.

Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на росЗМІ.

За словами співрозмовників "Вєдомостєй", серед причин подорожчання хлібобулочної продукції виробники вказали на зростання вартості складської та транспортної логістики, збільшення податкового навантаження, підвищення цін на сировину тощо.

В Асоціації компаній роздрібної торгівлі підтвердили отримання повідомлень, наголосивши, що вони перебувають на розгляді. Там обіцяють, що в разі об'єктивних причин збільшення закупівельної вартості індексація цін відбуватиметься поступово за рахунок стримування націнок на соціальні позиції хліба - у межах 5-7%. Водночас президент Російської гільдії пекарів та кондитерів Юрій Кацнельсон каже, що торгова націнка може досягати 35%, і саме вона чинить основний вплив на роздрібні ціни.

У Російському союзі пекарів заявили, що зростання цін на хліб "зовсім не тішить" самих хлібопекарів, однак у середньому собівартість виробництва у 2024 році зросла на 27%.

"Кредити за нинішніми ставками стали непідйомними, щоб їх обслуговувати, потрібна висока рентабельність, а у нас вона становить лічені відсотки", - пояснив президент союзу Дмитро Семенов.

Крім того, за його словами, дається взнаки дефіцит кадрів, який доходить до 40% від штатної чисельності окремих підприємств.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів Росії запропонувало з 2025 року підвищити мінімальну закупівельну ціну на алкоголь. Відтак, мінімальна ціна на горілку об'ємом 0,5 літра становитиме 349 руб.