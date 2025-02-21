Британія і Норвегія розпочали переговори щодо угоди про протидію Росії в Арктиці

Велика Британія і Норвегія розпочали в четвер переговори щодо оборонної угоди, спрямованої на протидію загрозі з боку Росії в Арктиці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі зустрівся зі своїм норвезьким колегою Туре Сандвіком у Норвезькому об'єднаному штабі - фортеці, глибоко вкопаній у схил гори поблизу північного міста Боде за Полярним колом.

Оборонна угода передбачає тіснішу співпрацю між збройними силами двох країн, в тому числі захист підводних кабелів від саботажу. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році кораблі, що прямують до або з російських портів, підозрюються в розриві ключових європейських інфраструктурних зв'язків - чи то випадково, чи то в результаті саботажу - особливо в Балтійському морі.

"Норвегія залишається одним з найважливіших союзників Великої Британії. Ми створимо нову еру оборонного партнерства, яке зробить нас ближчими, ніж будь-коли раніше, оскільки ми протистоїмо зростаючим загрозам, зміцнюємо НАТО і посилюємо нашу безпеку на Крайній Півночі", - заявив Гілі.

Заява міністра оборони з'явилася на тлі ескалації напруженості між США та Європою щодо мирних переговорів в Україні. Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія "має козирі" на переговорах, і назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором" за відмову від проведення виборів у воєнний час.

США також стверджують, що європейські члени НАТО повинні витрачати більше на оборону, а Британія працює над тим, щоб виділити 2,5% ВВП на свої військові можливості. У вівторок Гілі заявив, що британське міністерство оборони зазнає "найбільшого за останні 50 років оборонного струсу", щоб забезпечити свою готовність до війни.

Як повідомлялося, країни НАТО обговорили розгортання військ у Гренландії у відповідь на наміри президента США Дональда Трампа взяти контроль над островом.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що заяви Дональда Трампа стосовно Гренландії стосуються занепокоєнь США щодо безпеки в Арктичному регіоні в цілому.