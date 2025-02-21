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Правляча партія Гренландії не хоче поспішати з голосуванням за незалежність
10:45 21.02.2025 |
Правляча в Гренландії партія "Інуїт Атакатігііт" не збирається поспішати з голосуванням за незалежність.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.
"Правляча партія інуїтів "Атакатігііт" заявила, що не буде поспішати з голосуванням за незалежність після загальних виборів 11 березня, попереджаючи про можливі економічні та соціальні наслідки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що партія "Інуїт Атакатігііт" офіційно розпочала свою передвиборчу кампанію в четвер. Вибори в країні відбуваються на тлі відновлення інтересу до Гренландії з боку Сполучених Штатів, що активізувало рух за незалежність країни, викликавши заклики до швидких переговорів з Данією, колишньою колоніальною державою, щодо відділення від неї.
"Я не буду піддаватися гарячій хвилі і приймати рішення поспіхом", - заявила в нещодавньому інтерв'ю Reuters Наая Натаніельсен, міністр ресурсів у попередньому уряді.
Опитування показують, що хоча більшість гренландців виступають проти приєднання до США. При цьому, більшість мешканців Гренландії підтримують більшість підтримує ідею незалежності, але розходяться в думках щодо часових рамок через потенційний вплив на рівень життя.
Економіка Гренландії залежить від рибальства, на яке припадає понад 95% експорту, і щорічних субсидій з Данії, які фінансують близько половини державного бюджету. Натаніельсен заявила, що для створення самодостатньої економіки Гренландія повинна надати пріоритет розвитку туризму та гірничодобувної промисловості.
Як зазначається, з моменту формування свого першого парламенту в 1970-х роках Гренландія неухильно просувається до незалежності. У 2009 році вона отримала додаткову автономію, включаючи право проголосити повну незалежність на референдумі. Проєкт конституції був представлений у 2023 році, а минулого року була створена комісія для оцінки кроків, необхідних для отримання незалежності Гренландії.
"У якийсь момент відбудеться референдум. Я не можу сказати, чи це буде наступний виборчий цикл, чи вже наступний, і що саме він потягне за собою, але я знаю, що справи будуть розвиватися", - сказала Натаніельсен.
Як повідомляв Укрінформ, у грудні Трамп підтвердив своє бажання взяти під контроль Гренландію і не виключив застосування військової або економічної сили для досягнення цієї мети. Гренландія заявила, що вона відкрита для бізнесу, але не бажає бути частиною США.
Данія керувала островом протягом століть. Гренландія була данською колонією до 1953 року і з того часу отримала широку автономію, включаючи право проголосити незалежність, а Копенгаген залишається відповідальним за безпеку і зовнішню політику Гренландії.
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