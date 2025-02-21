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АНАЛІТИКА

Беннон на з'їзді консерваторів використав жест, схожий на нацистське вітання

 

Американський бізнесмен і медійник, в минулому радник Трампа Стів Беннон на з'їзді консерваторів використав жест, схожий на нацистське вітання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Independent.

У мережі набуває розголосу відеофрагмент виступу Беннона на конференції консерваторів Conservative Political Action Conference (CPAC), що проходить цими днями у Мериленді.

Беннон, який під час першого терміну Трампа близько пів року був політичним стратегом у команді Білого дому та старшим радником президента, у своєму виступі закликав уможливити третій термін Дональда Трампа і сказав, що такі лідери з'являються "двічі в історії".

Беннон використав жест після емоційних слів із закликом "битися, битися, битися".

"Єдиний спосіб, щоб вони перемогли - це щоб ми відступили. А ми не відступимо. Ми не здамося і не підемо. Бийтеся, бийтеся, бийтеся", - сказав він, супроводжуючи це ударами по трибуні, після чого підняв праву руку у жесті, схожому на нацистське вітання.

Перед цим багато людей сприйняли за нацистське вітання жест, використаний американським мільярдером і близьким соратником Трампа Ілоном Маском. Після розголосу Маск назвав такі звинувачення "брудними трюками".
Ключові теги: США
 

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