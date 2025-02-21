Фінансові новини
- |
- 21.02.25
- |
- 10:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Беннон на з'їзді консерваторів використав жест, схожий на нацистське вітання
09:32 21.02.2025 |
Американський бізнесмен і медійник, в минулому радник Трампа Стів Беннон на з'їзді консерваторів використав жест, схожий на нацистське вітання.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Independent.
У мережі набуває розголосу відеофрагмент виступу Беннона на конференції консерваторів Conservative Political Action Conference (CPAC), що проходить цими днями у Мериленді.
Беннон, який під час першого терміну Трампа близько пів року був політичним стратегом у команді Білого дому та старшим радником президента, у своєму виступі закликав уможливити третій термін Дональда Трампа і сказав, що такі лідери з'являються "двічі в історії".
Беннон використав жест після емоційних слів із закликом "битися, битися, битися".
"Єдиний спосіб, щоб вони перемогли - це щоб ми відступили. А ми не відступимо. Ми не здамося і не підемо. Бийтеся, бийтеся, бийтеся", - сказав він, супроводжуючи це ударами по трибуні, після чого підняв праву руку у жесті, схожому на нацистське вітання.
Перед цим багато людей сприйняли за нацистське вітання жест, використаний американським мільярдером і близьким соратником Трампа Ілоном Маском. Після розголосу Маск назвав такі звинувачення "брудними трюками".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Спікер Палати представників: немає апетиту для нового проєкту про допомогу Україні
|Держсекретар США про нападки на Зеленського: думаю, Трамп дуже засмутився через нього
|Зеленський після зустрічі з Келлогом: Україна готова до сильної угоди з США
|Axios: США передали Україні більш прийнятну версію «угоди про надра»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Угорщина починає будівництво власного порту в італійському Трієсті
|Беннон на з'їзді консерваторів використав жест, схожий на нацистське вітання
|Віцепрезидент США: Нові поставки зброї не допоможуть Україні
|Спікер Палати представників: немає апетиту для нового проєкту про допомогу Україні
|Рубіо розповів, від чого залежить можлива зустріч Трампа з Путіним
|Рубіо пояснив, навіщо були потрібні переговори з росіянами в Ер-Ріяді
|Держсекретар США про нападки на Зеленського: думаю, Трамп дуже засмутився через нього
Бізнес
|FT: Honda готова відновити переговори про поглинання Nissan, але є умова
|Акції Intel зросли найсильніше з 2023 року на новині щодо розділення компанії
|Європа ризикує стати «складальним цехом» для китайських виробників акумуляторів
|Китай блокує експорт літієвих технологій на тлі торгівельної напруженості
|Пил від гальмівних колодок токсичніший за вихлопи дизельного двигуна - дослідження
|BYD випустить твердотілі акумулятори у 2027 році, а їхнє широке використання почнеться у 2030 році
|NVIDIA і Samsung працюють над новими чипами SOCAMM для штучного інтелекту