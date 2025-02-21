Сенат США затвердив номінанта Трампа на посаду директора ФБР

Сенат США затвердив Кеша Пателя на посаду директора ФБР. Всі демократи виступали проти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Проти призначення Пателя виступила декілька сенаторів-республіканців: Ліза Мурковскі від Аляски та Сьюзан Коллінз від Мен. Але він заручився підтримкою всіх інших республіканців.

Остаточне голосування було 51 "за" и 49 "против". Відмічається, що всі демократи Сенату виступили проти Пателя.

Затвердження Пателя, як пише видання, прийшло в період значних змін у ФБР. Відколи Трамп вступив на посаду, серед тих, кого він залучив до бюро, був афілійований представник Ілона Маска. А керівника польового офісу у Вашингтоні, шістьох найвищих керівників ФБР і кількох керівників польових офісів ФБР по всій країні звільнили.

Що відомо про Кеша Пателя

Кеш Патель є давнім прихильником Трампа. Раніше він працював на Капітолійському пагорбі та в першій адміністрації Трампа. Він також був федеральним прокурором у Вашингтоні та федеральним громадським захисником у Флориді.

Вважалося, що він очолить ФБР під час першої адміністрації Трампа, але тодішній генеральний прокурор Білл Барр виступив проти цього плану, заявивши, що Патель не має відповідної кваліфікації.

Нагадаємо, що у 2024 році Патель отримав 25 тисяч доларів гонорару від кінокомпанії, що належить громадянину Росії, який також має громадянство США. Це компанія Global Tree Pictures. Неї керує режисер Ігор Лопатьонок. Його попередні проєкти містять проросійську кампанію впливу, яка отримувала гроші з фонду, створеного Володимиром Путіним.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що проведе "хірургічні чистки" у ФБР. Він збирається звільняти агентів, які брали участь у розслідуванні штурму Капітолія у 2021 році.

