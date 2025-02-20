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АНАЛІТИКА

Маск закликав повернути з орбіти Міжнародну космічну станцію

 

Засновник космічної компанії SpaceX, мультимільярдер і очільник департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск закликав повернути з орбіти Міжнародну космічну станцію.

Як передає Укрінформ, про це Маск написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Настав час розпочати підготовку до зняття з орбіти Міжнародної космічної станції. Вона виконала своє призначення. Від неї дуже мало додаткової користі", - йдеться у повідомленні.

Водночас, Маск закликав до польотів на Марс. "Полетіли на Марс", - написав він.
Ключові теги: США, SpaceX
 

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