Засновник космічної компанії SpaceX, мультимільярдер і очільник департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск закликав повернути з орбіти Міжнародну космічну станцію.

Як передає Укрінформ, про це Маск написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Настав час розпочати підготовку до зняття з орбіти Міжнародної космічної станції. Вона виконала своє призначення. Від неї дуже мало додаткової користі", - йдеться у повідомленні.

Водночас, Маск закликав до польотів на Марс. "Полетіли на Марс", - написав він.