Білий дім назвав дати візитів Макрона й Стармера до Вашингтона

Президент Франції Еммануель Макрон перебуватиме з візитом у Вашингтоні для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом 24 лютого, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відвідає Білий дім 27 лютого.

Про це заявила в четвер під час пресбрифінгу речниця Білого дому Керолайн Лівітт, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Президент Трамп уже приймав лідерів Ізраїлю, Японії, Йорданії та Індії. Наступного понеділка президент прийме президента Франції Еммануеля Макрона, а в четвер прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також відвідає Білий дім», - конкретизувала Лівітт.

Таким чином, вона підтвердила заяву радника з питань нацбезпеки адміністрації Трампа Майка Волтца про те, що Макрон і Стармер зустрінуться з президентом США у Вашингтоні наступного тижня. Раніше Білий дім не називав конкретних дат візитів іноземних лідерів.