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"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
Польща розробила два сценарії для мігрантів з України на випадок закінчення війни
23:05 20.02.2025 |
У Польщі готуються до наслідків можливих переговорів про закінчення війни в Україні. Уряд розробив два міграційні сценарії, один із яких передбачає нову хвилю біженців. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Мацей Дущик, повідомляє Польське радіо.
Перший варіант ґрунтується на тому, що буде підписано справедливий мир і частина українців повернуться додому. Однак у разі політичного рішення, яке Україні буде важко усвідомити, може статися другий сценарій, розповів польський урядовець.
"Якби сталося те, що можна назвати поразкою цієї держави, то можемо сподіватися хвилі - звісно, не такої, яка була у 2022 році, але можна сподіватися посилення напливу, головним чином економічного. Через те що буде чисто економічна міграція через обмеження допомоги та пов'язані із цим труднощі", - пояснив Дущик.
За його словами, в сценаріях не йдеться про кількість біженців, вони радше є описом реальної ситуації. Дущик нагадав, що європейський тимчасовий захист для біженців з України продовжено до 4 березня 2026 року. До цієї дати змін не передбачається.
За даними Міністерства внутрішніх справ, станом на грудень 2024 року у Польщі перебувають понад 1,5 млн громадян України. Тимчасовим захистом користуються майже 1 млн осіб.
Кількість людей з оформленим PESEL UKR в Польщі систематично зростає вже кілька місяців. Цієї зими кількість людей з PESEL UKR зросла на 11 000.
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