Брюссель: Україна - це демократія, а путінська Росія - ні

У Єврокомісії прокоментувала словесну атаку президента США Дональда Трампа на президента України Володимира Зеленського, у якій той, серед іншого, назвав українського лідера "диктатором без виборів".

"У нас є чітка і ясна позиція щодо цього: президент Зеленський був законно обраний на вільних, справедливих і демократичних виборах. Україна - це демократія, а путінська Росія - ні", - заявив офіційний представник Європейської комісії Стефан де Кеерсмекер на брифінгу в Брюсселі в четвер, 20 лютого.

У річницю вторгнення Київ відвідають ключові посадовці ЄС

На знак підтримки України в її боротьбі проти російської агресії і на тлі наростаючих нападок з боку нової адміністрації президента США і самого Трампа, делегація від Єврокомісії відвідає Київ у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ. 24 лютого до столиці України також приїде глава Європейської ради Антоніу Кошта і прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

"У понеділок, 24 лютого, буде третя річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я вирішив з цієї нагоди бути в Києві разом з Урсулою фон дер Ляєн (президенткою Єврокомісії . - Ред.), щоб підтвердити нашу підтримку героїчного українського народу та демократично обраного президента Володимира Зеленського", - заявив Кошта в дописі в соцмережі Х.

Того ж дня Євросоюз має намір ухвалити 16-й пакет санкцій щодо Росії за її війну проти України. Його затвердять міністри закордонних справ країн ЄС на засіданні в Брюсселі. До нового пакета увійдуть такі заходи, як заборона на імпорт алюмінію, відключення від SWIFT тринадцяти російських банків, заборона на операції з одинадцятьма портами та аеропортами в Росії в обхід стелі цін на нафту, санкції щодо 73 суден "тіньового флоту" РФ, призупинення ліцензій на мовлення в ЄС восьми російських ЗМІ та інші заходи, повідомили DW дипломатичні джерела.