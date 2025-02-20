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ЄС хоче обговорити зниження мит на авто з США, щоб уникнути торгового конфлікту з Трампом
16:07 20.02.2025 |
Європейський Союз заявив про готовність знизити мита на автомобілі та інші товари, щоб запобігти ескалації торгового конфлікту зі США.
Про це пише Bloomberg.
"Зниження тарифів, навіть їхнє повне скасування на промислову продукцію - це те, що ми готові обговорювати. У тому числі ми відкриті до перегляду тарифів на автомобілі", - заявив комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович.
Він прибув до США для переговорів з американською торговою командою. Серед його співрозмовників - міністр торгівлі Говард Лутнік, призначений торговий представник Джеймісон Грір і головний економічний радник президента Кевін Хассет.
Шефчович підкреслив, що Брюссель не хоче загострення конфлікту. "Якщо США реалізують погрози Трампа, у нас не залишиться вибору, окрім як відповісти рішуче і швидко. Але ми сподіваємося уникнути цього сценарію", - наголосив він.
Президент США Дональд Трамп анонсував 25% мита на сталь та алюміній із 12 березня, а також інші обмеження. Окремо він запропонував підвищити податки на імпортні автомобілі, особливо з Європи. За його словами, американські машини обкладаються в ЄС митом у 10%, тоді як європейські в США - лише 2,5%.
Європейська комісія підтвердила, що поки не робила конкретних пропозицій щодо зниження мит.
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