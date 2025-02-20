Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Запущена у Росії два роки тому програма "золотих віз" провалилася: Отримали лише 40 заявок замість 1000

 

Запущена у Росії два роки тому програма "золотих віз", яка мала залучити в країну сотні багатих інвесторів з-за кордону, не виправдала сподівань влади - за увесь час дії програми на їх отримання надійшло лише 40 заявок від громадян 14 країн.

При цьому задовільнили лише 27 заявок, що дозволило залучити в російську економіку 2,7 млрд рублів, а дозвіл на проживання станом на кінець третього кварталу 2024 року отримали лише 10 осіб, повідомляє РБК із посиланням на дані Мінекономрозвитку РФ.

Перед запуском програми російський уряд сподівався залучити 300-400 інвесторів і 12 млрд рублів лише у перший рік дії програми, а у наступні - 600-650 осіб і 40 млрд рублів на рік.

При цьому кількість звернень на отримання російської "золотої візи" падає: у 2023 році їх надійшло 24, у 2024 році - 14, а за січень-лютий 2025 року - лише два.

Закон про спрощене отримання дозволу на постійне проживання у РФ для іноземців в обмін на інвестиції був і ухвалений у липні 2022 року, а запрацював із січня 2023 року.

Щоб отримати "золоту візу", іноземцям треба:

* купити нерухомість на суму від 25 млн рублів (від 50 млн - у Москві);

* вкласти 15 млн рублів у "соціально значущі регіональні проекти";

* вкласти 30 млн рублів в російську компанію, що існує не менше 3 років;

* відкрити юрособу, яка має опрацювати не менше 2 років і заплатити не менше 4 млн рублів податків та внесків.

Як повідомлялося, за даними російського центробанку, від початку повномасштабної війни в Україні прямі іноземні інвестиції в Росію скоротилися вдвічі, або на $262 млрд, а їхній поточний обсяг - $235 млрд станом на кінець третього кварталу 2024 року - був найнижчим за останні 15 років.

Зокрема, у 2022 році Росія втратила $138 млрд прямих іноземних інвестицій, у 2023 році - $80 млрд, а за січень-вересень 2024 року - ще $44 млрд.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6814
  0,1109
 0,27
EUR
 1
 43,4737
  0,0076
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3431  0,09 0,21 41,9865  0,09 0,21
EUR 43,2596  0,02 0,05 43,9562  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7750  0,09 0,23 41,7950  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес