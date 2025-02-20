Фінансові новини
- |
- 20.02.25
- |
- 17:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Запущена у Росії два роки тому програма "золотих віз" провалилася: Отримали лише 40 заявок замість 1000
15:57 20.02.2025 |
Запущена у Росії два роки тому програма "золотих віз", яка мала залучити в країну сотні багатих інвесторів з-за кордону, не виправдала сподівань влади - за увесь час дії програми на їх отримання надійшло лише 40 заявок від громадян 14 країн.
При цьому задовільнили лише 27 заявок, що дозволило залучити в російську економіку 2,7 млрд рублів, а дозвіл на проживання станом на кінець третього кварталу 2024 року отримали лише 10 осіб, повідомляє РБК із посиланням на дані Мінекономрозвитку РФ.
Перед запуском програми російський уряд сподівався залучити 300-400 інвесторів і 12 млрд рублів лише у перший рік дії програми, а у наступні - 600-650 осіб і 40 млрд рублів на рік.
При цьому кількість звернень на отримання російської "золотої візи" падає: у 2023 році їх надійшло 24, у 2024 році - 14, а за січень-лютий 2025 року - лише два.
Закон про спрощене отримання дозволу на постійне проживання у РФ для іноземців в обмін на інвестиції був і ухвалений у липні 2022 року, а запрацював із січня 2023 року.
Щоб отримати "золоту візу", іноземцям треба:
* купити нерухомість на суму від 25 млн рублів (від 50 млн - у Москві);
* вкласти 15 млн рублів у "соціально значущі регіональні проекти";
* вкласти 30 млн рублів в російську компанію, що існує не менше 3 років;
* відкрити юрособу, яка має опрацювати не менше 2 років і заплатити не менше 4 млн рублів податків та внесків.
Як повідомлялося, за даними російського центробанку, від початку повномасштабної війни в Україні прямі іноземні інвестиції в Росію скоротилися вдвічі, або на $262 млрд, а їхній поточний обсяг - $235 млрд станом на кінець третього кварталу 2024 року - був найнижчим за останні 15 років.
Зокрема, у 2022 році Росія втратила $138 млрд прямих іноземних інвестицій, у 2023 році - $80 млрд, а за січень-вересень 2024 року - ще $44 млрд.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Reuters: США вперше за роки не стали співавтором резолюції ООН на підтримку України
|У США допустили корекцію санкцій проти Росії на тлі переговорів з Москвою
|США заперечують проти згадування «російської агресії» у заяві G7 щодо України - ЗМІ
|Зеленський програє президентські вибори Залужному - 30% проти 65%, - The Economist
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|CNN розповів, як Трамп ухвалив остаточне рішення про публічну атаку на Зеленського
|Брюссель: Україна - це демократія, а путінська Росія - ні
|Через запроваджені США мита на сталь бюджет України втрачатиме мільярд гривень щороку, – The Independent
|Reuters: США вперше за роки не стали співавтором резолюції ООН на підтримку України
|У США допустили корекцію санкцій проти Росії на тлі переговорів з Москвою
|ЄС хоче обговорити зниження мит на авто з США, щоб уникнути торгового конфлікту з Трампом
|Запущена у Росії два роки тому програма "золотих віз" провалилася: Отримали лише 40 заявок замість 1000
Бізнес
|Акції Intel зросли найсильніше з 2023 року на новині щодо розділення компанії
|Європа ризикує стати «складальним цехом» для китайських виробників акумуляторів
|Китай блокує експорт літієвих технологій на тлі торгівельної напруженості
|Пил від гальмівних колодок токсичніший за вихлопи дизельного двигуна - дослідження
|BYD випустить твердотілі акумулятори у 2027 році, а їхнє широке використання почнеться у 2030 році
|NVIDIA і Samsung працюють над новими чипами SOCAMM для штучного інтелекту
|Acura уповільнює перехід на електротягу: гібриди повертаються