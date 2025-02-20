Запущена у Росії два роки тому програма "золотих віз", яка мала залучити в країну сотні багатих інвесторів з-за кордону, не виправдала сподівань влади - за увесь час дії програми на їх отримання надійшло лише 40 заявок від громадян 14 країн.

При цьому задовільнили лише 27 заявок, що дозволило залучити в російську економіку 2,7 млрд рублів, а дозвіл на проживання станом на кінець третього кварталу 2024 року отримали лише 10 осіб, повідомляє РБК із посиланням на дані Мінекономрозвитку РФ.

Перед запуском програми російський уряд сподівався залучити 300-400 інвесторів і 12 млрд рублів лише у перший рік дії програми, а у наступні - 600-650 осіб і 40 млрд рублів на рік.

При цьому кількість звернень на отримання російської "золотої візи" падає: у 2023 році їх надійшло 24, у 2024 році - 14, а за січень-лютий 2025 року - лише два.

Закон про спрощене отримання дозволу на постійне проживання у РФ для іноземців в обмін на інвестиції був і ухвалений у липні 2022 року, а запрацював із січня 2023 року.

Щоб отримати "золоту візу", іноземцям треба:

* купити нерухомість на суму від 25 млн рублів (від 50 млн - у Москві);

* вкласти 15 млн рублів у "соціально значущі регіональні проекти";

* вкласти 30 млн рублів в російську компанію, що існує не менше 3 років;

* відкрити юрособу, яка має опрацювати не менше 2 років і заплатити не менше 4 млн рублів податків та внесків.

Як повідомлялося, за даними російського центробанку, від початку повномасштабної війни в Україні прямі іноземні інвестиції в Росію скоротилися вдвічі, або на $262 млрд, а їхній поточний обсяг - $235 млрд станом на кінець третього кварталу 2024 року - був найнижчим за останні 15 років.

Зокрема, у 2022 році Росія втратила $138 млрд прямих іноземних інвестицій, у 2023 році - $80 млрд, а за січень-вересень 2024 року - ще $44 млрд.