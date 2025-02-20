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АНАЛІТИКА

У Росії призупинили модернізацію електростанцій через проблеми з постачанням і грошима

 

Модернізацію об'єктів енергетики в Росії призупинили через проблеми з обладнанням і брак грошей. Про це пише The Moscow Times.

Зазначається, що тиждень тому російський уряд дозволив генерувальним компаніям не проводити реновацію більш ніж десятка електростанцій у всій країні, а у четвер, 19 лютого, Міненерго РФ погодилося відкласти ще шість таких проєктів.

Йдеться про старі об'єкти загальною потужністю 1,7 ГВт. Строки модернізації Костромської ДРЕС (330 МВт) перенесли з 1 лютого 2026 року на 1 листопада 2026 року, а Пермської ДРЕС (850 МВт) - на 1 жовтня 2027 року.

Введення в експлуатацію блоку Красноярської ТЕЦ-1 (70 МВт) перенесли з 1 грудня 2024 року на 1 травня 2025 року. Термін модернізації Рефтинської ДРЕС (315 МВт) зсунули з 1 січня 2026 року на 1 жовтня 2027 року.

Один із блоків Нижньокамської ТЕЦ ПТК-1 (105 МВт) збираються оновити до 1 квітня 2026 року, другий (60 МВт) - до 1 січня 2029 року, хоча спочатку планувалося зробити це у 2025 році.

Основною причиною перенесень термінів модернізації стали зриви постачань обладнання "Силовими машинами". Компанія пояснила це складнощами із закупівлею сталевих і чавунних заготовок для виробництва турбін у російських виробників.

Програму модернізації старих російських ТЕС презентували як найдешевший спосіб необхідного оновлення енергосистеми, але перенесення термінів призведе до зростання вартості, і це втратить сенс.

"Енергосистема фактично отримає модернізовані, тобто оновлені, старі об'єкти за ціною нових", - зазначили у російському "Співтоваристві споживачів енергії".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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