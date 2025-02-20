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АНАЛІТИКА

Українські ветерани зможуть пройти підготовку з гуманітарного розмінування в Сербії

 

Українські ветерани зможуть пройти підготовку з гуманітарного розмінування в Сербії, повідомило Міністерство у справах ветеранів.

«Навчання надасть ветеранам війни знання тонкощів розмінування, ознайомлення з національними стандартами протимінної діяльності тощо. Ветерани війни під час навчання зможуть отримати необхідні навички та сертифікацію, що відкриє їм нові кар'єрні можливості», - ідеться в повідомленні відомства за результатами зустрічі заступниці міністра Юлії Кирилової з послом Сербії в Україні Андоном Сапунджі та представниками Центру розмінування Сербії.

Зазначається, що водночас така ініціатива допоможе зміцнити національну систему розмінування, адже досвідчені фахівці зможуть працювати над безпекою звільнених територій.

Крім того, Мінветеранів та Центр розмінування Сербії домовилися про подальше налагодження співробітництва в рамках підготовки фахівців з розмінування серед ветеранів війни.
За матеріалами: open4business.com.ua
Ключові теги: Сербія
 

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