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У Франції розповіли, про що Макрон говоритиме з Трампом під час візиту до США
13:29 20.02.2025 |
Державний секретар Франції у справах Європи Бенжамен Хаддад підтвердив, що президент Емманюель Макрон наступного тижня вирушить з візитом до США.
Його заяву наводить Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".
Хаддад підтвердив заяву президента США Дональда Трампа про те, що він зустрінеться зі своїм французьким колегою "дуже скоро, можливо, в понеділок".
"Він (Макрон. - Ред.) приїде, щоб виступити від імені європейців і сказати, що майбутнє України не може бути вирішене без них", - зазначив він.
Хаддад вважає, що Європа має низку козирів, які можна розіграти на переговорах, починаючи з підтримки України, яка "більша, ніж Сполучених Штатів".
Він також назвав як важелі "економічний тиск на Росію" і "нашу здатність надати гарантії безпеки".
Коментуючи слова Трампа про те, що Зеленський є "диктатором без виборів", Хаддад підкреслив, що "єдиний диктатор у цій війні - Путін, а Зеленський - герой".
Раніше радник Трампа з національної безпеки Майк Волц заявив, що Макрон наступного тижня здійснить візит до Сполучених Штатів на тлі активізації "миротворчих зусиль" адміністрації Трампа.
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