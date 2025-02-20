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У ЄС попередньо погодили фонд підтримки Молдови на 2 млрд євро
11:56 20.02.2025 |
Рада Європейського Союзу та Європейський парламент досягли попередньої домовленості про створення Фонду реформ та зростання для Молдови на суму майже 2 мільярди євро.
Про це Рада ЄС сповістила ввечері 19 лютого, передає "Європейська правда".
Фонд є фінансовою основою Плану зростання Молдови, який Європейська комісія представила в жовтні 2024 року, і розрахований на період 2025-2027 років.
Фонд підтримуватиме Молдову в процесі вступу до ЄС, проведенні реформ (насамперед щодо енергетичної стійкості) та досягненні економічного зближення з Євросоюзом, пояснює Рада ЄС.
Передбачається, що через Фонд Молдова отримає до 385 мільйонів євро у вигляді грантів та 1,5 мільярда євро у вигляді пільгових кредитів із тривалим терміном погашення та вигідними відсотковими ставками.
Водночас виплата коштів буде підвʼязана під виконання конкретних вимог, ідеться в повідомленні.
Тепер попередня угода має бути схвалена постійними представниками країн-членів ЄС та Європейським парламентом, після чого буде офіційно ухвалена Радою ЄС і Європарламентом.
На початку лютого Європейська комісія та Молдова погодили дворічну комплексну стратегію енергетичної незалежності та стійкості Молдови, за якою країна отримає від ЄС у 2025 році 250 млн євро.
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