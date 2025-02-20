У Середземному морі за місяць вибухами були пошкоджені три танкери, пов'язані з РФ

За останній місяць в Середземному морі було пошкоджено три танкери в результаті окремих інцидентів, причини яких невідомі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Вибух спричинив метрову пробоїну нижче ватерлінії на корпусі грецького нафтового танкера Seajewel (оператор - афінська компанія Thenamaris) у порту на півночі Італії в суботу. Ще один вибух стався через 20 хвилин на тому самому судні, але не завдав шкоди.

Інше судно, яким керує Thenamaris, танкер Seacharm, також було пошкоджене вибухом біля турецького порту Джейхан наприкінці січня.

У лютому біля берегів Лівії зазнав пошкодження танкер для перевезення хімікатів і продуктів під прапором Ліберії Grace Ferrum, оператор - кіпрська компанія Cymare. Судно не піддається керуванню.

Усі три судна нещодавно заходили в російські порти, згідно з даними відстеження суден і джерелами.