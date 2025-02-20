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АНАЛІТИКА

Саудівський енергетичний гігант купує активи французької Engie у Кувейті та Бахрейні

 

Французька компанія Engie погодилася продати свої активи у сфері електро- та водопостачання у Кувейті та Бахрейні саудівській компанії Acwa Power за $693 млн. Про це повідомила Acwa Power.

Пакет містить газову електрогенерацію та опріснення води.

Саудівська компанія придбає частки у трьох заводах загальною потужністю понад 3 ГВт та 138 млн галонів на день опріснення в Бахрейні, а також частку Engie у проєкті Az Zour North потужністю 1,5 ГВт у Кувейті. Вона також візьме на себе частку Engie в експлуатації заводів, йдеться у заяві Acwa Power.

Після завершення операції Acwa в Engie не залишиться активів у Кувейті та Бахрейні. Вона, як і раніше, володітиме і керуватиме об'єктами в ОАЕ, Саудівській Аравії, Омані та Катарі. У січні компанія заявила, що хоче отримати контракти на будівництво об'єктів поновлюваної енергетики в Саудівській Аравії та ОАЕ, зазначає Bloomberg.

Engie поставила собі за мету досягти нейтральності викидів до 2045 року, що може обмежити її участь у газовій інфраструктурі в регіоні. Acwa планує звести викиди нанівець трохи пізніше, до середини століття.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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