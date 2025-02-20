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В США планують значне скорочення податків – Трамп
10:43 20.02.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що планує співпрацювати з республіканцями в Конгресі, щоб значно знизити податки для громадян і компаній.
Про це повідомляє агентство Reuters.
"Ми суттєво знизимо податки для сімей, працівників і компаній, зокрема скасуємо податок на чайові, а також, сподіваюся, на соціальне забезпечення та понаднормову роботу", - сказав Трамп.
За його словами, план також передбачає зниження податків для внутрішніх виробників нафти й газу та можливість для компаній списувати 100% витрат на будівництво нових заводів і капітальні інвестиції.
"Якщо ви купуєте щось корисне для нашої країни, ми дозволимо вам списати ці витрати", - зазначив Трамп.
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