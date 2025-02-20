Гегсет наказав Пентагону спланувати скорочення щонайменше 8% оборонного бюджету протягом п'яти років

Міністр оборони США Піт Гегсет, призначений президентом Трампом, наказав вищому керівництву відомства, а також усіх збройних сил розробити плани щодо скорочення як мінімум 8% оборонного бюджету протягом наступних п'яти років.

Про це пише в середу видання The Washington Post із посиланням на меморандум глави Пентагону, який отримало у своє розпорядження.

«Гегсет наказав підготувати запропоновані скорочення до наступного понеділка»,- зазначається в публікації.

Виключення становлять 17 конкретно визначених позицій. Серед них - операції на південному кордоні США, модернізація ядерної зброї та протиракетної оборони, а також придбання підводних човнів, ударних безпілотників та інших боєприпасів.

Високопоставлений чиновник Пентагону повідомив, що гроші, заощаджені на скороченнях, можуть бути «переспрямовані» на інші оборонні пріоритети президента Трампа. Це, за його словами, може включати, зокрема, створення «Залізного куполу» для Америки.

Бюджетна директива послідувала за окремим наказом адміністрації Трампа, який вимагає подати списки тисяч співробітників Міноборони, які перебувають на випробувальному терміні, щоби звільнити їх. Ці зусилля контролюються Департаментом DOGE на чолі з мільярдером Ілоном Маском.