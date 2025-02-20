Глава Пентагону планує відправити у відставку генералів, чиї погляди суперечать політиці Трампа - ЗМІ

Міністр оборони США Піт Гегсет може вже до кінця цього тижня відправити у відставку чи зняти з посад деяких генералів та старших офіцерів, які раніше виступали із заявами, що суперечать політиці президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє ABC News, передає Укрінформ.

Звільнення також загрожують тим топвійськовим, хто разом з ексміністром оборони Ллойдом Остіном працював над просуванням у Пентагоні програм різноманітності, рівності та інклюзивності (Diversity, Equality and Inclusion, DEI).

Серед потенційних цілей такого звільнення може бути і голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генерал Чарльз Браун.

Зазначається, що список генералів і старших офіцерів, які можуть бути звільнені чи усунені з посад, уже певний час обговорюється в адміністрації Трампа, хоча їх кількість і терміни реалізації кадрових рішень не вказуються. Так само не відомо, чи присутнє прізвище Брауна в цьому списку.

Видання нагадує, що іще в листопаді минулого року після оголошення Трампа про номінацію Гегсета на пост глави Міноборони той заявляв про необхідність звільнення військових чиновників, які просували DEI чи критикували погляди Трампа, і в першу чергу генерала Брауна. Проте після призначення шефом Пентагону Гегсет пом'якшив свою риторику і не акцентував на необхідності таких кадрових рішень.