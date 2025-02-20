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АНАЛІТИКА

Суд заявляє, що Трамп не може скасувати громадянство за правом народження

 

Апеляційний суд не дозволить адміністрації президента США Дональда Трампа припинити надання громадянства за правом народження певним дітям іммігрантів. Це питання може бути розглянуто Верховним судом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як пише видання, апеляційний суд 9-го округу США відхилив термінове прохання Міністерства юстиції про скасування заборони, яку суддя Сіетла наклав на виконання указу Трампа, після того як дійшов висновку, що указ суперечить Конституції.

Видання нагадує, що десятиліттями, відповідно до поправки до Конституції 1868 року і закону, що їй передував, громадянство надавалося всім, хто народився на території США, незалежно від імміграційного статусу їхніх батьків.

Трамп же прагне покласти край наданню громадянства за правом народження дітям, чиї батьки або не мають документів, або перебувають у США на законних підставах за тимчасовими візами.

Справа, що розглядається в Апеляційному суді Сан-Франциско, є одним із кількох серйозних юридичних викликів цим намірам і першим, що розглядається апеляційною колегією.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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