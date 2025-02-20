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АНАЛІТИКА

Трамп веде переговори з Китаєм щодо TikTok

 

Президент США Дональд Трамп веде переговори з Китаєм щодо TikTok, оскільки Сполучені Штати прагнуть стати посередником у продажу популярного додатка, пише Reuters.

Про це новообраний президент Сполучених Штатів розповів журналістам на борту літака Air Force One. На жаль, деталі переговорів Трамп не розкрив.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп одразу після вступу на посаду підписав указ, який надав TikTok 75 днів для пошуку рішення. Протягом цього часу ByteDance має продати TikTok компанії зі США або зіткнутися з повною забороною.

У січні Трамп заявив, що хотів би, щоб США отримали 50% TikTok через спільне підприємство з іншими компаніями. Він також ініціював створення суверенного фонду США, який міг би брати участь у переговорах щодо TikTok.

До речі, нещодавно TikTok повернувся в App Store і Play Store у США після понад 25 днів відсутності.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: США
 

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