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ЄС інвестує майже мільярд євро у захист підводних кабелів від саботажу
23:30 19.02.2025 |
Європейський Союз виділить майже 1 млрд євро на захист підводних кабелів, що забезпечують цифрову та енергетичну безпеку регіону.
Про це повідомляє Bloomberg.
Додаткові 540 млн євро (563 млн доларів) будуть інвестовані в рамках програми блоку "Об'єднуємо Європу" в цифрову інфраструктуру, включаючи підводні кабелі, що в цілому становить майже 1 млрд євро в рамках поточного бюджету.
"Існує нагальна потреба в діях", - заявила єврокомісарка з питань технологій Хенна Вірккунен, коментуючи загрозу для підводних комунікацій.
За останні місяці в Балтійському морі зафіксовано кілька випадків пошкодження підводних кабелів через судна, що проходили поруч. Для посилення безпеки ЄС планує впровадити "розумні кабелі", які зможуть виявляти потенційні загрози. Також пропонується створити резервний флот для ремонту пошкоджених ліній.
Окрему увагу Єврокомісія звернула на "тіньовий флот" - судна з невідомими власниками, які перевозять російську нафту в обхід санкцій. Один із таких танкерів наразі розслідується фінською владою після того, як його якір пошкодив чотири кабелі передачі даних та лінію електропередач.
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