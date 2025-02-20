Данія збільшить видатки на оборону на $17 млрд, щоб стримувати Росію

Данія витратить додатково 120 млрд крон ($17 млрд) на оборону до 2033 року. Про це заявив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен на брифінгу у середу, пише Bloomberg.

Близько 50 млрд крон ($7 млрд) із них цього і наступного року буде спрямовано данським військовим через так званий "фонд прискорення", який фінансуватиметься шляхом пом'якшення фіскальної політики Данії та вищих, ніж очікувалося раніше, бюджетних доходів.

Раніше в середу Міністерство фінансів Данії підвищило оцінку майбутніх доходів бюджету країни, заявивши, що уряд має додаткові 21,3 млрд крон для витрат до 2030 року.

За словами Поульсена, військові витрати Данії цього року становитимуть 3,2% від валового внутрішнього продукту. Данія також прискорить закупівлю зброї, відмовившись від звичайних тендерних процесів та надавши можливість голові збройних сил країни вирішувати, як витрачатиметься додаткове фінансування.

Цей план Данія розробила після того, як президент США Дональд Трамп почав вимагати від європейських членів НАТО збільшити витрати на оборону, тоді як офіційні особи США провели зустріч із росіянами щодо війни в Україні.

Данія висловила стурбованість тим, що поспішне припинення вогню може зміцнити позиції Путіна, водночас ризикуючи підштовхнути російського президента до протистояння з НАТО, якщо він вважатиме блок ослабленим або розділеним.

"У нас є одне повідомлення для міністра оборони: купуйте, купуйте, купуйте", - заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на тому ж брифінгу.

"Купуйте те, що зараз може допомогти зміцнити нашу оборону і тим самим посилити нашу здатність стримування. Якщо ми не можемо отримати найкращого обладнання, тоді купуйте другосортне", - сказала вона.

Уряд планує подати довгостроковий оборонний бюджет після узгодження майбутніх цілей НАТО.

Минулого місяця Фредеріксен казала, що очікує, що довгостроковий оборонний бюджет Данії з огляду на підвищений ризик небезпеки буде "ближчим до 5%" від валового внутрішнього продукту, ніж поточна мета НАТО у 2%.

Прем'єр-міністерка Данії також не виключила запровадження військового податку для фінансування військових витрат, що зростають. За оцінкою аналітичного центру CEPOS, військовий податок, який збільшить оборонний бюджет до 5% від ВВП, коштуватиме середній данській сім'ї середнього класу приблизно 85 000 крон на рік.

НАТО планує збільшити неофіційну мету щодо оборонних витрат на саміті у червні з нинішніх 2% до 3% або 3,5%. За даними НАТО, внесок США торік становив 3,4% ВВП.