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АНАЛІТИКА

У Китаї засудили ексбанкіра до смертної кари за хабарі на $24 мільйона

 

Китайський суд ухвалив у середу смертний вирок з відстрочкою на два роки колишньому віцепрезиденту найбільшого банку КНР Industrial & Commercial Bank of China Китаю (ICBC) Чжану Хунлі за отримання хабарів на 177 мільйонів юанів ($24 млн).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg з посиланням на центральне телебачення Китаю.

Згідно з рішенням суду, всі активи банкіра будуть конфісковані.

Чжан Хунлі, також відомий як Лі Чжан, приєднався до низки інших високопоставлених банкірів, які минулого року були засуджені до смертної кари з відстрочкою виконання вироку. Сотні фінансових чиновників і керівників потрапили під масштабну антикорупційну кампанію Пекіна, яка триває з 2021 року.

Зазначається, що корупційне розслідування проти колишнього віцепрезидента ICBC розпочалося наприкінці 2023 року. В травні минулого року його заарештували, а в серпні звинуватили в хабарництві. Слідство встановило, що Чжан отримав хабарів на суму 177 мільйонів юанів ($24 млн) у період з 2011 по 2022 роки в обмін на надання позик і працевлаштування інших осіб.

Чжан приєднався до ICBC, найбільшого за активами банку світу, у 2010 році як виконавчий віцепрезидент Deutsche Bank. За даними державних ЗМІ, він став першим банкіром іноземного кредитора, якого найняли на посаду вищого виконавчого директора в одному з державних банків Китаю.

За даними місцевих ЗМІ, він звільнився з банку в 2018 році через сімейні проблеми та приєднався до приватної інвестиційної компанії Hopu Investment Management Co. як співголова.
Ключові теги: Китай
 

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