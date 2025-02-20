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Британія не переходитиме на новий калібр вслід за США, а просто шукатиме оновлений кулемет для своєї армії
22:46 19.02.2025 |
Міністерство оборони Великої Британії оголосило тендер на закупівлю нового легкого кулемета у калібрі 5,56 мм, який має замінити старий FN Minimi. Загальна вартість проєкту Troubler може сягати 4 млн фунтів (4,82 млн євро).
Згідно з умовами тендеру, новий кулемет має важити не більше 7,2 кг. Цей показник відповідає вазі L110 - британського індексу FN Minimi, який був виведений з експлуатації у 2019 році разом із L86, а згодом замінений важчими FN MAG у калібрі 7,62 мм. Проте нині британська армія переглядає це рішення.
Збір пропозицій триватиме до 24 березня, а постачання має розпочатися не пізніше 1 липня 2026 року. Серед можливих варіантів - модернізований Minimi Mk3, який у сучасній версії важить 8 кг, або FN Evolys із вагою 5,5 кг, довжиною ствола 14 дюймів та скорострільністю 750 пострілів за хвилину.
FN Minimi залишається найпоширенішим кулеметом у цьому калібрі, виробляється у США під назвою M249 та випускається за ліцензією в інших країнах.
Оголошення тендеру у калібрі 5,56 мм також дає розуміння щодо майбутнього британського стрілецького озброєння. У межах проєкту Grayburn, що стартував у 2023 році, Лондон планує заміну штурмових гвинтівок L85 (SA80), однак, судячи з обраного калібру для нового кулемета, армія не має наміру переходити на інші боєприпаси.
США вже впроваджують калібр 6,8×51 мм для заміни 5,56×45 мм, який використовуватимуть нові штурмові гвинтівки XM7 та кулемети XM250, що прийдуть на зміну M4 та M249. Велика Британія могла б наслідувати цей підхід, однак вирішила залишитися на звичному калібрі, ймовірно, через витрати та необхідність уніфікації з європейськими союзниками.
Це також підказує, що найбільш вірогідним кандидатом на заміну L85 (SA80) може стати HK416 від Heckler Koch, який уже прийнятий на озброєння у Франції та Німеччині.
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