Німеччина не обговорюватиме участь у миротворчій місії до підписання мирної угоди - Пісторіус

Німеччина не відкидає категорично можливості участі своїх представників у місії з підтримання миру в Україні, якщо її буде сформовано, однак не вважає за доцільне обговорювати це питання до того, як буде підписано угоду.

Про це міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив в інтерв'ю Німецькому радіо, передає Укрінформ.

Пісторіус зазначив, що його «дещо дратує те, що різні європейці зараз кидаються вперед і говорять, що вони готові або не готові робити». Сьогодні, переконаний політик, нічого не можна обіцяти, адже не відомо, чи буде взагалі досягнуто домовленості, і якщо так, то якими будуть умови, сказав він, коментуючи заяви деяких своїх європейських колег на тему можливого миротворчого контингенту.

При цьому глава Міноборони ФРН заперечив, що в Німеччині не обговорюється питання можливого залучення.

«Наскільки я знаю, цього ще ніхто не сказав (що ФРН не братиме участь у миротворчому контингенті - ред.). Ані канцлер, ані я ніколи не виключали цього... Звичайно, Європа, Німеччина як найбільший партнер НАТО в Європі, братимуть участь у всіх значущих миротворчих заходах, але наголос робиться на значущому та безпеці», - зауважив Пісторіус.

Важливим, додав він, буде питання, хто даватиме мандат такої місії: НАТО, Європейський Союз, чи ООН (де в Раді безпеки сидить Росія). Це означатиме, що на всі ухвалені там рішення знову можуть впливати Росія та/або Китай.

Однак, підкреслив Пісторіус, дискусії носять непублічний характер, аби не віддавати «карти в руки» сторонам, які наразі ведуть між собою діалог, адже «всі спекуляції з цього приводу зараз не допомагають нікому, крім переговорної позиції Володимира Путіна».

«Я не буду викладати зараз Дональду Трампу чи Володимиру Путіну те, що я готовий зробити, а що я не готовий робити, доки не стане ясно, що ми беремо участь у мирному процесі. Все інше не відповідало б ані інтересам Німеччини, ані інтересам Європи, ані інтересам європейських партнерів по НАТО», - підкреслив Пісторіус.

Очільник оборонного відомства ФРН при цьому висловив переконання, що «ефективний захист миру для України після укладення мирної угоди не може бути гарантований без можливостей стримування Росії американцями, принаймні в перші кілька років, без дуже великого ризику для всіх залучених», і у Вашингтоні це чудово знають. Тож обрана ними зараз стратегія є дуже «дивною».

Пісторіус назвав помилкою американців, які зняли питання членства України в НАТО та територіальні питання ще до початку переговорів з Москвою. Це, переконаний він, послаблює переговори з самого початку.

Глава Міноборони ФРН також назвав «абсолютно неприйнятними» будь-які спроби вести перемовини без України. Також неприйнятним, з його слів, є викреслювати з кола Європу, на яку Трамп якраз хоче покласти тягар збереження миру.

За оцінкою німецького міністра, «американський президент, у певному сенсі, перевертає глобальні політичні обставини з ніг на голову, щоб змусити укласти угоди в тому чи іншому місці».

При цьому він закликав перестати постійно залишати на розсуд «одного миротворця з Вашингтона», як Європа має реагувати на його заяви.

«Ми, як Європа, не будь-хто, як би він, можливо, хотів так бачити. Але ми також повинні серйозно сприймати свою роль як європейців і припинити ходити по світу з цією «какофонією» і щодня чути різні голоси про те, що повинна робити Європа. Потрібна єдність», - підкреслив Пісторіус.