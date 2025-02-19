Фінансові новини
- |
- 19.02.25
- |
- 17:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Rheinmetall підписав угоду з Німеччиною на 270 мільйонів доларів для підтримки збройних сил
17:14 19.02.2025 |
Оборонний концерн Rheinmetall уклав угоду з Бундесвером на надання логістичної підтримки під час передислокації військ як у Німеччині, так і за її межами.
Про це повідомляє Reuters.
Рамкова угода діятиме три роки, а її вартість може сягати 260 млн євро (271 млн дол). При цьому контракт можуть продовжити до 2029 року.
"Завдяки своєму центральному розташуванню в Європі Німеччина є одночасно і транзитною країною, і логістичним центром колективної оборони. Тому в рамках НАТО і ЄС країна відіграє ключову роль у передислокації сил", - зазначили в Rheinmetall.
У компанії уточнили, що угода охоплює не лише Бундесвер, а й збройні сили союзників, зокрема НАТО.
Контракт уклали на тлі посиленого інтересу до європейського оборонного сектору. Це стало наслідком заяв експрезидента США Дональда Трампа, який закликав країни Європи збільшити витрати на власну безпеку.
Акції Rheinmetall, які зросли майже вдесятеро з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, піднялися ще на 0,7% у середу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Поки у нас задача одна: вистояти і зберегти нашу державу - Залужний у відповідь на запитання про вибори
ТОП-НОВИНИ
|Посли ЄС затвердили 16-ий пакет санкцій проти Росії
|Сизранський НПЗ атакували дрони: на об'єкті почалася пожежа
|Макрон розповів, яким бачить розміщення європейських військ в Україні
|Трамп підтримав потенційне розміщення європейських військ в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Rheinmetall підписав угоду з Німеччиною на 270 мільйонів доларів для підтримки збройних сил
|Росія хоче від США розморожування активів і скасування санкцій, – росЗМІ
|У російських авіакомпаній два літаки зламалися у повітрі за один день
|Маркарова назвала напрямки співпраці, якими Україна може зацікавити США
|Казахстан проситиме Україну більше не атакувати задіяні для експорту казахської нафти трубопроводи у РФ
|Компанія з Казахстану в обхід санкцій постачала до Росії високоточні верстати для ВПК
Бізнес
|Пил від гальмівних колодок токсичніший за вихлопи дизельного двигуна - дослідження
|BYD випустить твердотілі акумулятори у 2027 році, а їхнє широке використання почнеться у 2030 році
|NVIDIA і Samsung працюють над новими чипами SOCAMM для штучного інтелекту
|Acura уповільнює перехід на електротягу: гібриди повертаються
|Intel може бути розділена: TSMC та Broadcom зацікавились придбанням частин бізнесу компанії
|«OpenAI не продається»: рада директорів компанії категорично відкинула пропозицію Ілона Маска
|Tesla засудила багатьох китайців, які скаржилися на відмову гальм, місцевій пресі заборонено критикувати компанію