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АНАЛІТИКА

Росія хоче від США розморожування активів і скасування санкцій, – росЗМІ

 

Росія хотіла б домогтися від США розморожування своїх заблокованих активів та послаблення санкцій.

Про це пише російське опозиційне видання The Moscow Times із посиланням на дипломатичне джерело, знайоме з перебігом переговорів між РФ та США, що відбулися напередодні у Саудівській Аравії.

За словами співрозмовника, Москва вимагає повернути їй заморожені у США кошти. Йдеться про близько $6 мільярдів резервів центрального банку РФ, яка залишалася вкладеною у доларові активи перед початком вторгнення в Україну. Після нього західні країни заморозили близько $300 млрд резервів російського центробанку, я них близько $200 млрд заблоковано у Європі.

Джерела видання стверджують, що російська делегація також вимагала відновити роботу дипломатичних місій, а також повернути російську дипвласність у США. Окрему увагу Кремль приділяє питанню повернення двох дач у Нью-Йорку та Меріленді, які було вилучено ще адміністрацією Барака Обами у 2016 році за звинуваченням у використанні їх для потреб розвідки.

"Для Путіна це питання не просто символічне - він розглядає його як частину відновлення статусу Росії у відносинах із США", - зауважив співрозмовник видання.

Він додав, що російський диктатор доручив делегації на переговорах демонструвати "максимально доброзичливий і в чомусь навіть компліментарний настрій до своїх американських візаві та президента Дональда Трампа особисто", щоб отримати максимум вигод.

Окрім того, Путін хоче закріпити нейтральний статус України, зміну влади у Києві, скорочення української армії та визнання анексії Криму та чотирьох окупованих регіонів, зазначив співрозмовник видання.

Як повідомлялося, за підсумками переговорів у Саудівській Аравії Росія і США погодили відновлення повноцінної роботи посольств, яка фактично паралізована через масове висилання дипломатів.

З 2000 року США оголосили персонами нон-грата 225 російських співробітників дипмісій, а станом на серпень 2022 року в посольстві РФ у Вашингтоні залишалося лише 184 дипломати.

З Росії було вислано 755 співробітників американських дипломатичних місій, включаючи консульства.

За словами помічника російського диктатора Юрія Ушакова, переговори пройшли "непогано", і обидві сторони домовились враховувати інтереси один одного, зокрема у розвитку двосторонніх відносин між Вашингтоном і Москвою.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія, США
 

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