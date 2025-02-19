У російських авіакомпаній два літаки зламалися у повітрі за один день

У середу, 19 лютого, одразу два пасажирські літаки російських авіакомпаній зазнали технічних несправностей під час польоту. В обох випадках відмовили елементи системи управління механізацією крила. З початку 2025 року це вже щонайменше одинадцятий подібний інцидент із російськими повітряними суднами. Про це інформують російські медіа.

Перший випадок стався вранці 19 лютого. Літак Boeing 737-800 авіакомпанії NordStar, що здійснював рейс із Красноярська до Норильська та перевозив 157 осіб, включно з екіпажем, зафіксував спрацювання сигналізації щодо перевищення допустимої висоти в кабіні й розгерметизації салону.

За інформацією перевізника, датчик спрацював приблизно через півтори години після зльоту. У відповідь екіпаж вирішив знизити висоту та продовжити політ до пункту призначення. Водночас джерела в екстрених службах повідомили, що справжньою причиною екстреної ситуації могла бути несправність закрилків.

Другий інцидент стався пізніше того ж дня. Пасажирський літак Sukhoi Superjet, що виконував рейс із Москви до Нижньокамська, був змушений повернутися до аеропорту вильоту "Шереметьєво" через несправність датчика управління механізацією крила. Неполадки виявили вже після зльоту, після чого пілоти вирішили повернутися. Посадка в Москві відбулася в штатному режимі.

Ці два випадки стали черговими у низці технічних несправностей із російськими літаками, які почастішали з початку 2025 року. Загалом від початку року вже зафіксовано щонайменше одинадцять подібних випадків, що свідчить про зростання ризиків у російській цивільній авіації, що спричинені санкційними обмеженнями та дефіцитом авіаційних запчастин.

Попри санкції США та ЄС, до Росії й далі завозять літаки іноземного виробництва. За даними російського видання "Верстка", із початку 2024 року країна отримала щонайменше 28 повітряних суден, зокрема великі пасажирські лайнери.

Літаки найчастіше ввозили через Туреччину (11 разів), Оман (3), ОАЕ (2) та Німеччину (2). Також серед країн-посередників згадуються Сербія, Швеція, Казахстан, Китай і Монголія.

Серед поставлених літаків - Bombardier, Airbus, ATR 42-500 та Hawker 800 XP.