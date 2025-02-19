Голова Єврокомісії анонсувала продовження тиску на РФ після введення 16-го пакету санкцій

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала черговий пакет санкцій Європейського союзу проти РФ і повідомила, що він стосується експортно-імпортних операцій та тзв "тіньового флоту" держави-агресора, який допомагав їх обходити раніше введені санкції.

"Я вітаю угоду щодо нашого 16-го пакету санкцій. ЄС ще сильніше обходить обхід, націлюючи на більше суден тіньового флоту Путіна та вводячи нові заборони на імпорт та експорт", - написала фон дер Ляєн у соцмережі Х у середу.

Також голова Єврокомісії анонсувала продовження тиску на РФ. "Ми прагнемо продовжувати тиск на Кремль", - додала фон дер Ляєн.

Як повідомлялося, у середу посли країн-членів Європейського союзу узгодили 16-ий пакет санкцій для РФ, який буде остаточно ухвалено у понеділок на Раді ЄС з питань закордонних справ.