У США призупинили розгляд заявок мігрантів, зокрема з України - CBS

Адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила розгляд усіх імміграційних заяв, поданих мігрантами з Латинської Америки й України, яким було дозволено в'їзд за часів президентства Джо Байдена.

Про це повідомляє CBS News із посиланням на джерела, передає Укрінформ.

Зазначається, що розгляд заявок зупинено на невизначений термін, доки державні службовці працюватимуть над виявленням потенційних випадків шахрайства та вдосконаленням процедур перевірки, щоб зменшити занепокоєння, пов'язані з національною та громадською безпекою.

Наразі невідома точна кількість людей, яких зачепить це рішення, однак призупинення розгляду заявок стосується кількох програм адміністрації Байдена, які дозволили сотням тисяч іноземців легально прибути до США за імміграційним законом, який уповноважує уряд швидко приймати іноземців з гуманітарних міркувань чи задля суспільної користі.

Серед цих програм - Uniting for Ukraine, створена для надання безпечного притулку українцям, які рятувалися від російського вторгнення. Близько 240 тисяч українців, які мають спонсора у США, прибули до країни в межах цього процесу.

За іншою програмою, яка підпадає під рішення адміністрації Трампа, CHNV, змогли в'їхати в США 530 000 кубинців, гаїтян, громадян Нікарагуа та Венесуели, які мають спонсора в Америці.