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АНАЛІТИКА

DeepSeek надсилав дані користувачів із Південної Кореї китайській компанії ByteDance

 

Регулятор Південної Кореї із захисту даних заявив, що чат-бот стартапу DeepSeek надсилав дані південнокорейських користувачів третій стороні - материнській компанії TikTok ByteDance.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

Підтвердження цієї інформації надійшло наступного дня після того, як Комісія із захисту персональної інформації (PIPC) оголосила про тимчасове призупинення нових завантажень DeepSeek у Південній Кореї через занепокоєння щодо методів збору даних.

«Ми підтвердили, що DeepSeek спілкувався із ByteDance», - заявив представник Комісії.

Водночас він зауважив, що PIPC «ще не підтвердила, які саме дані були передані і в якому обсязі».

Це був перший випадок, коли регулятор підтвердив потенційну передачу даних користувачів китайського ШІ-стартапу DeepSeek третій стороні, йдеться у матеріалі.

Згідно із південнокорейським законодавством, у разі передачі особистої інформації користувачів третій стороні, на це потрібна його явна згода.

Крім цього, PIPC надіслала офіційний запит до DeepSeek з проханням роз'яснити методи збору та управління даними сервісу. У відповідь стартап призначив свого представника в Південній Кореї і визнав недоліки в розгляді місцевих законів про захист, а також висловив готовність активно співпрацювати з Комісією.
Ключові теги: Корея, Китай
 

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