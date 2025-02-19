TotalEnergies і Air Liquide інвестують 1 млрд євро у виробництво водню

Французькі компанії TotalEnergies та Air Liquid 18 лютого оголосили про розробку двох проєктів із виробництва зеленого водню із сукупними інвестиціями понад 1 млрд євро.

Проєкти з будівництва електролізерів дозволять скоротити викиди CO2 на нафтопереробних заводах TotalEnergies на 450 000 метричних тонн на рік і сприятимуть досягненню європейських цілей щодо відновлюваних джерел енергії у транспорті.

"Партнерство з Air Liquide виходить на новий рівень і знаменує собою новий етап у прагненні TotalEnergies декарбонізувати водень, що споживається її нафтопереробними заводами в Європі до 2030 року", - заявив президент підрозділу переробки та хімії TotalEnergies Венсан Стокар.

За даними Total, перший спільний проєкт - електролізер потужністю 200 мегават (МВт) у Роттердамі - забезпечуватиметься електроенергією з вітряних електростанцій TotalEnergies біля узбережжя Нідерландів і почне роботу з кінця 2027 року.

Цей проєкт із передбачуваним виробництвом до 23 000 тонн зеленого водню на рік уже отримав підтримку від Інноваційного фонду ЄС та нідерландської програми IPCEI.

Air Liquide та Total також створять спільне підприємство для будівництва електролізера потужністю 250 МВт у провінції Зеландія в Нідерландах.

Очікується, що спільний проєкт, спрямований на виробництво до 30 000 тонн зеленого водню на рік, буде введено в експлуатацію у 2029 році. Проте остаточне інвестиційне рішення ще не ухвалено.

Довідка

Під час виробництва водню з використанням відновлюваної електроенергії та електролізу води (а не шляхом його вилучення з природного газу та виділення CO2) він стає більш екологічним паливом, оскільки під час згорання як побічні продукти залишаються тільки вода і кисень. Це спонукає багато європейських урядів включати це паливо до планів щодо заміни нафти або природного газу у своїх економіках до 2050 року. Проте високі витрати та невизначений попит змусили багато енергетичних компаній заморозити проєкти та скоротити інвестиції.