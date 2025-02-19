Національна рада Бразилії схвалила приєднання Бразилії до Хартії ОПЕК+

Національна енергетична рада Бразилії схвалила участь країни як члена Хартії про співпрацю між країнами-виробниками нафти ОПЕК+, повідомляє ОПЕК.

Рішення було ухвалено після початкової заяви, зробленої міністром гірничодобувної промисловості та енергетики Бразилії Александром Сілвейрою на 36-й зустрічі міністрів країн ОПЕК+ 30 листопада 2023 року.

Хартія співробітництва, створена в липні 2019 року, надає платформу для сприяння діалогу та обміну думками щодо умов і подій на світових ринках нафти та енергоносіїв. Мета полягає в тому, щоб сприяти надійному енергопостачанню та довгостроковій стабільності на благо виробників, споживачів, інвесторів та світової економіки.

