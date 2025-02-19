Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Національна рада Бразилії схвалила приєднання Бразилії до Хартії ОПЕК+

 

Національна енергетична рада Бразилії схвалила участь країни як члена Хартії про співпрацю між країнами-виробниками нафти ОПЕК+, повідомляє ОПЕК.

Рішення було ухвалено після початкової заяви, зробленої міністром гірничодобувної промисловості та енергетики Бразилії Александром Сілвейрою на 36-й зустрічі міністрів країн ОПЕК+ 30 листопада 2023 року.

Хартія співробітництва, створена в липні 2019 року, надає платформу для сприяння діалогу та обміну думками щодо умов і подій на світових ринках нафти та енергоносіїв. Мета полягає в тому, щоб сприяти надійному енергопостачанню та довгостроковій стабільності на благо виробників, споживачів, інвесторів та світової економіки.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Бразилія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5705
  0,0151
 0,04
EUR
 1
 43,4661
  0,0507
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2565  0,04 0,10 41,8969  0,05 0,11
EUR 43,2385  0,03 0,06 43,9281  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,13 0,31 41,6950  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес