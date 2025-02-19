ЗМІ: Британія розглядає можливість відправки в Україну винищувачів Typhoon

Велика Британія розглядає можливість відправити в Україну винищувачі Typhoon для здійснення місії з повітряного патрулювання.

Про це стало відомо виданню The Times, повідомляє "Європейська правда".

За даними видання, британські міністри обговорювали способи забезпечення гарантій безпеки України без необхідності розміщення великої кількості військ на її території.

Один зі співрозмовників видання зазначив, що місія "повітряного патрулювання" мала б сенс, хоча для цього знадобиться значна кількість літаків, а також системи протиповітряної оборони для захисту винищувачів.

У публікації йдеться, що теоретично десятки Typhoon могли б перебувати в стані бойової готовності для відбиття будь-яких російських атак, тоді як невеликі миротворчі сили з Великої Британії та інших європейських країн забезпечували б захист на землі.

Видання припускає, що така місія під керівництвом Великої Британії могла б бути створена за зразком місій НАТО, які вже проводяться в країнах Балтії.

Джерело в Королівський повітряних силах Британії розповіло, що така місія є більш імовірною, ніж створення безпольотної зони.

Обговорення перебуває на ранній стадії, але джерело сказало: "Ми готові зробити все, що нам скажуть".

Як нещодавно повідомляло видання The Guardian, за британськими оцінками, для забезпечення миротворчої місії в Україні потрібен порівняно невеликий контингент у "кілька десятків тисяч" військових або навіть менше.

Раніше видання The Washington Post неофіційно дізналося, що Європа готова потенційно відправити в Україну до 30 тисяч військових, з яких близько третини готова виставити Франція.

А італійська прем'єрка Джорджа Мелоні сумнівається в доцільності ідеї відправки європейських військ в Україну для миротворчої місії.

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що для РФ буде неприйнятним розміщення військових з держав-членів НАТО на території України після досягнення угоди про врегулювання війни.